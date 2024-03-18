Monday, 18 March 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاتحاد الاوروبي يحذر من مجاعة غير مسبوقة في قطاع غزة

3/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 3 (كونا) -- حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من أن قطاع غزة يواجه مجاعة "حقيقية غير مسبوقة" فيما أعرب عن رفضه استخدام الكيان الاسرائيلي المحتل الجوع كسلاح في الحرب.
جاء ذلك في بيان مشترك اصدره الممثل الأعلى للسياسة الامنية والخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات بالاتحاد يانيز ليناريتشيتش بمناسبة مرور خمسة أشهر على حرب غزة.
وقال البيان إن "التقديرات تشير إلى أن 100 بالمئة من السكان في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد فيما يواجه 70 بالمئة من سكان المحافظات الشمالية بغزة مجاعة وشيكة.. وفي المحافظات الوسطى والجنوبية يواجه 50 بالمئة من السكان ظروفا كارثية لانعدام الأمن الغذائي".
وتوقع "أن يتدهور الوضع سريعا في الأسابيع والأشهر المقبلة فيما من المرجح أيضا أن تؤثر المجاعة أيضا على الجنوب.. وهذا أمر غير مسبوق.. حيث لم تسجل مثل هذه المستويات من انعدام الأمن الغذائي في أي مكان في العالم".
وطالب بالتحرك فورا لإنقاذ الفلسطينيين معتبرا ان "الوضع تجاوز الكارثة وأصبحت هناك ضرورة مطلقة للتحرك الآن".
كما دعا الكيان الاسرائيلي المحتل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل حر ودون عوائق وآمن لجميع الأشخاص المحتاجين والتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية بما في ذلك عن طريق إصدار التأشيرات المطلوبة والتصاريح الأخرى في الوقت المناسب". (النهاية)

ح ت ص / ط م ا



MENAFN18032024000071011013ID1107992057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث