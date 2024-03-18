الاتحاد الاوروبي يحذر من مجاعة غير مسبوقة في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 3 (كونا) -- حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين من أن قطاع غزة يواجه مجاعة "حقيقية غير مسبوقة" فيما أعرب عن رفضه استخدام الكيان الاسرائيلي المحتل الجوع كسلاح في الحرب.
جاء ذلك في بيان مشترك اصدره الممثل الأعلى للسياسة الامنية والخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات بالاتحاد يانيز ليناريتشيتش بمناسبة مرور خمسة أشهر على حرب غزة.
وقال البيان إن "التقديرات تشير إلى أن 100 بالمئة من السكان في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد فيما يواجه 70 بالمئة من سكان المحافظات الشمالية بغزة مجاعة وشيكة.. وفي المحافظات الوسطى والجنوبية يواجه 50 بالمئة من السكان ظروفا كارثية لانعدام الأمن الغذائي".
وتوقع "أن يتدهور الوضع سريعا في الأسابيع والأشهر المقبلة فيما من المرجح أيضا أن تؤثر المجاعة أيضا على الجنوب.. وهذا أمر غير مسبوق.. حيث لم تسجل مثل هذه المستويات من انعدام الأمن الغذائي في أي مكان في العالم".
وطالب بالتحرك فورا لإنقاذ الفلسطينيين معتبرا ان "الوضع تجاوز الكارثة وأصبحت هناك ضرورة مطلقة للتحرك الآن".
كما دعا الكيان الاسرائيلي المحتل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل حر ودون عوائق وآمن لجميع الأشخاص المحتاجين والتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى المشاركة في الاستجابة الإنسانية بما في ذلك عن طريق إصدار التأشيرات المطلوبة والتصاريح الأخرى في الوقت المناسب". (النهاية)
ح ت ص / ط م ا
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