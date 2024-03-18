سيؤول وواشنطن تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 3 (كونا) -- جددت سيؤول وواشنطن اليوم الاثنين التزامهما المشترك بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل وذلك بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء خلال محادثات ثنائية في سيؤول بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية جو تيه-يول والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية في سيؤول القول في بيان "دان الوزيران كوريا الشمالية لإطلاقها عدة صواريخ قبل انعقاد (القمة من أجل الديمقراطية) مباشرة وقالا إن استمرار استفزازات الشمال لن يؤدي سوى إلى تعزيز التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ومع المجتمع الدولي".
وأعرب الوزيران عن قلقهما من أي محاولة محتملة من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن في البحر الأصفر واتفقا على العمل عن كثب بشأن هذه القضية.
كما اتفقا على مواصلة التعاون لقطع قنوات التمويل غير المشروعة لكوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية مثل الأنشطة السيبرانية وإرسال عمالها إلى الخارج وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى.
وفضلا عن ذلك أكد بلينكن من جديد التزام الولايات المتحدة الدفاعي الراسخ بأمن كوريا الجنوبية حسبما ذكرت الوزارة.
وأشار الجانبان إلى أن "استضافة سيؤول لقمة الديمقراطية توضح أهمية التحالف الثنائي القائم على القيم المشتركة للحرية والديمقراطية وسيادة القانون" موضحا أنهما "اتفقا على بذل الجهود لتمرير إرث الديمقراطية للأجيال القادمة".
ووصل بلينكن إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد لحضور القمة وإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في ثاني اجتماع لهما في أقل من شهر. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN18032024000071011013ID1107992056
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