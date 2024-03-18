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سيؤول وواشنطن تجددان التزامهما بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

3/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 3 (كونا) -- جددت سيؤول وواشنطن اليوم الاثنين التزامهما المشترك بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل وذلك بعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى.
وقالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء إن ذلك جاء خلال محادثات ثنائية في سيؤول بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية جو تيه-يول والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية في سيؤول القول في بيان "دان الوزيران كوريا الشمالية لإطلاقها عدة صواريخ قبل انعقاد (القمة من أجل الديمقراطية) مباشرة وقالا إن استمرار استفزازات الشمال لن يؤدي سوى إلى تعزيز التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ومع المجتمع الدولي".
وأعرب الوزيران عن قلقهما من أي محاولة محتملة من جانب واحد لتغيير الوضع الراهن في البحر الأصفر واتفقا على العمل عن كثب بشأن هذه القضية.
كما اتفقا على مواصلة التعاون لقطع قنوات التمويل غير المشروعة لكوريا الشمالية لبرامجها النووية والصاروخية مثل الأنشطة السيبرانية وإرسال عمالها إلى الخارج وعمليات النقل من سفينة إلى أخرى.
وفضلا عن ذلك أكد بلينكن من جديد التزام الولايات المتحدة الدفاعي الراسخ بأمن كوريا الجنوبية حسبما ذكرت الوزارة.
وأشار الجانبان إلى أن "استضافة سيؤول لقمة الديمقراطية توضح أهمية التحالف الثنائي القائم على القيم المشتركة للحرية والديمقراطية وسيادة القانون" موضحا أنهما "اتفقا على بذل الجهود لتمرير إرث الديمقراطية للأجيال القادمة".
ووصل بلينكن إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد لحضور القمة وإجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي في ثاني اجتماع لهما في أقل من شهر. (النهاية)

م ك / ط م ا



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