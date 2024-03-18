برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في شمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 18 - 3 (كونا) -- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين من حدوث مجاعة وشيكة تشمل مئات آلاف المحاصرين في شمال قطاع غزة في ظل العدوان الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان ان "الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن والسرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع الإنسان في غزة أمر مرعب".
وشددت ماكين على انه "لم يتبق سوى فرصة محدودة للغاية لدرء مجاعة محققة وأننا نحتاج للقيام بذلك إلى وصول فوري وكامل إلى مناطق الشمال المحاصر" محذرة من انه "إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة سيكون قد فات الأوان بعد موت آلاف آخرين".
وخلصت المديرة التنفيذية لأكبر وكالة انسانية في حالات الكوارث والطوارئ الى انه "كي يكون تجنب المجاعة ممكنا فمن الضروري وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأوضح البيان أن البرنامج وشركاءه "لديهم إمدادات غذائية جاهزة على الحدود وفي المنطقة كافية لتوفير الغذاء من أجل 2ر2 مليون شخص في جميع أنحاء غزة الا أن نقل الغذاء إلى غزة يشبه محاولة التنقل في متاهة في ضوء وجود عقبات في كل منعطف". (النهاية)
م ن / ط م ا
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