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برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في شمال غزة

3/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 18 - 3 (كونا) -- حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين من حدوث مجاعة وشيكة تشمل مئات آلاف المحاصرين في شمال قطاع غزة في ظل العدوان الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين في بيان ان "الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن والسرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع الإنسان في غزة أمر مرعب".
وشددت ماكين على انه "لم يتبق سوى فرصة محدودة للغاية لدرء مجاعة محققة وأننا نحتاج للقيام بذلك إلى وصول فوري وكامل إلى مناطق الشمال المحاصر" محذرة من انه "إذا انتظرنا حتى يتم إعلان المجاعة سيكون قد فات الأوان بعد موت آلاف آخرين".
وخلصت المديرة التنفيذية لأكبر وكالة انسانية في حالات الكوارث والطوارئ الى انه "كي يكون تجنب المجاعة ممكنا فمن الضروري وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".
وأوضح البيان أن البرنامج وشركاءه "لديهم إمدادات غذائية جاهزة على الحدود وفي المنطقة كافية لتوفير الغذاء من أجل 2ر2 مليون شخص في جميع أنحاء غزة الا أن نقل الغذاء إلى غزة يشبه محاولة التنقل في متاهة في ضوء وجود عقبات في كل منعطف". (النهاية)

م ن / ط م ا



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