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باكستان تعلن تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب داخل أفغانستان

3/18/2024 2:38:14 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 18 - 3 (كونا) -- أعلنت باكستان اليوم الاثنين أنها نفذت "اعتمادا على معلومات استخبارية" عمليات لمكافحة "الإرهاب" في مناطق حدودية داخل أفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن العمليات "كانت تهدف بشكل رئيسي إلى تعقب الإرهابيين المنتمين إلى فصيل (حافظ جول بهادور) المسؤول إلى جانب حركة طالبان باكستان عن العديد من الهجمات الإرهابية داخل باكستان" مما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين ومسؤولي الأمن.
وأضاف البيان أن إسلام آباد "أعربت على مدى العامين الماضيين مرارا وتكرارا عن مخاوفها الجدية إلى الحكومة الأفغانية المؤقتة بشأن وجود الجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان".
وتابع أن "هؤلاء الإرهابيين يشكلون تهديدا خطيرا لأمن باكستان ويستخدمون الأراضي الأفغانية باستمرار لشن هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية".
وأضاف "لقد حثنا السلطات الأفغانية مرارا وتكرارا على اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة انطلاق للإرهاب ضد باكستان.. وطالبناها أيضا بحرمان حركة طالبان باكستان من الملاذات الآمنة وتسليم قيادتها إلى باكستان".
واتهم "بعض العناصر الموجودة في السلطة في أفغانستان برعاية حركة طالبان باكستان واستخدمها كوكيل ضد باكستان".
وأضاف "ستواصل باكستان العمل من أجل إيجاد حلول مشتركة في مكافحة الإرهاب ومنع أي منظمة إرهابية من تخريب العلاقات الثنائية مع أفغانستان" فيما وشدد على أن باكستان تولى أهمية قصوى لسيادة أفغانستان ووحدة أراضيها . (النهاية)

س ب ك / ط م ا



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