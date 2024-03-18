باكستان تعلن تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب داخل أفغانستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 18 - 3 (كونا) -- أعلنت باكستان اليوم الاثنين أنها نفذت "اعتمادا على معلومات استخبارية" عمليات لمكافحة "الإرهاب" في مناطق حدودية داخل أفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن العمليات "كانت تهدف بشكل رئيسي إلى تعقب الإرهابيين المنتمين إلى فصيل (حافظ جول بهادور) المسؤول إلى جانب حركة طالبان باكستان عن العديد من الهجمات الإرهابية داخل باكستان" مما أدى إلى مقتل المئات من المدنيين ومسؤولي الأمن.
وأضاف البيان أن إسلام آباد "أعربت على مدى العامين الماضيين مرارا وتكرارا عن مخاوفها الجدية إلى الحكومة الأفغانية المؤقتة بشأن وجود الجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة طالبان باكستان داخل أفغانستان".
وتابع أن "هؤلاء الإرهابيين يشكلون تهديدا خطيرا لأمن باكستان ويستخدمون الأراضي الأفغانية باستمرار لشن هجمات إرهابية داخل الأراضي الباكستانية".
وأضاف "لقد حثنا السلطات الأفغانية مرارا وتكرارا على اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة لضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية كقاعدة انطلاق للإرهاب ضد باكستان.. وطالبناها أيضا بحرمان حركة طالبان باكستان من الملاذات الآمنة وتسليم قيادتها إلى باكستان".
واتهم "بعض العناصر الموجودة في السلطة في أفغانستان برعاية حركة طالبان باكستان واستخدمها كوكيل ضد باكستان".
وأضاف "ستواصل باكستان العمل من أجل إيجاد حلول مشتركة في مكافحة الإرهاب ومنع أي منظمة إرهابية من تخريب العلاقات الثنائية مع أفغانستان" فيما وشدد على أن باكستان تولى أهمية قصوى لسيادة أفغانستان ووحدة أراضيها . (النهاية)
س ب ك / ط م ا
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