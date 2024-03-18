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دولة الكويت تدعو (يونسكو) إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه كارثة قطاع غزة

3/18/2024 2:38:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 18 - 3 (كونا) -- دعت دولة الكويت اليوم الاثنين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الى الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها كاملة تجاه كارثة قطاع غزة الذي وصل الى مرحلة "لم يسبق لها مثيل من الدمار".
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال الدورة ال219 للمجلس التنفيذي لمنظمة (يونسكو) والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى المنظمة السفير الدكتور آدم الملا بعد ان وقف اعضاء المنظمة دقيقة صمت حدادا على وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
وقال السفير الملا "تتطلع الكويت الى قيام المنظمة بدورها وبمسؤولياتها كاملة وبما تمليه عليها مهمتها التأسيسية تجاه كارثة قطاع غزة وان تعجل بتنفيذ القرار 42 م/54 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأخيرة".
وأكد أن الاوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت الآن الى مرحلة "لم يسبق لها مثيل من الدمار والتهجير والتجويع وفقدان مقومات الحياة الأساسية لعشرات الالاف من الأطفال والنساء والمسنين".
ومن هذا المنطلق شدد الملا أن هناك أمورا يمكن الشروع فيها "الآن" قبل وقف القتال واصلاح البنية التحتية وايجاد ممرات آمنة لتنفيذ الخطط ميدانيا داعيا الى تشكيل مجموعة من الشركاء او تحالف - كما حدث في حالات مشابهة - لوضع الخطط وحشد الدعم من أجل العمل لرفع جزء من المعاناة الحالية في غزة وتسهيل الوصول الى الأساسيات والضروريات من مقومات الحياة.
واضاف "أن هناك العمل الإعلامي - عبر الاعلام الرسمي او الوسائط الاجتماعية - التي يمكن من خلالها العمل على إذكاء الوعي العام بان ما يحدث بحق أكثر من مليوني شخص في غزة يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومع الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية ولابد من إعادة النظر في آليات تنفيذ وتطبيق القانون حتى تسود قوة القانون بدلا عن قانون القوة والمال".
وناشدت الكويت منظمة اليونسكو بأن تقوم بتنفيذ القرار 42 م/54 والقرارات الأخرى ذات الصلة وان يكون دورها "فعالا واستثنائيا" للمساهمة في معالجة أوضاع استثنائية وغير مسبوقة في التاريخ معربة عن املها لهذه البقعة من الأرض ان تنعم يوما بالأمن والسلام والحرية والعدالة.
ومن ناحية أخرى تطرق السفير الملا إلى مبادرة العمل بشأن التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (اوير) معربا عن ترحيب الكويت ودعمها مشروع قرار تقدمت به مصر يهدف الى تقليل فاقد المياه وتحسين إمداداتها ودعم تنفيذ السياسات المناسبة والربط بين المياه والمناخ من أجل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
كما اعربت دولة الكويت عن دعمها وترحيبها بمشروع القرار الذي تقدمت به قطر حول (حماية التعليم من الهجمات) نظرا لأهميته والحاجة الماسة لمثل تلك القرارات وتطبيقها على ارض الواقع موضحة ان الاحداث الجارية اثبتت ان اعمال العنف لا توفر المؤسسات التعليمية والأكاديمية ولم تسلم منها البنى التحتية ولا حتى المعلم ولا المتعلم.
وعن تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام والتقييم لنتائج عمل اليونسكو خلال السنتين 2022-2023 اشاد الملا بالنهج الجديد في اعداده وتضمينه مؤشرات واضحة مؤكدا ان المنظمة تسير في الاتجاه الصحيح لتطوير آليات العرض والتقييم ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج.
واضاف ان "هناك الكثير من الجوانب الإيجابية ولكن هناك أيضا عدد من النقاط التي لا نزال بحاجة الى تحسين خاصة الجانب المالي الذي يحتاج الى تبسيط وتفاصيل اكثر تحديدا تلك المتعلقة بتكلفة البرامج ومدى انتفاع الدول الأعضاء بها كما نرى ضرورة مراقبة الوضع المالي للمصروفات بالميزانية بشكل مستمر وفعال".
كما اكدت دولة الكويت عزمها على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود وحرصها على التعاون الكامل والوثيق مع جميع أعضاء المجلس التنفيذي وكافة الشركاء داخل وخارج اليونسكو من اجل تنفيذ المشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور المنظمة والوصول الى الاهداف المنشودة. (النهاية)

م ع / ط م ا



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