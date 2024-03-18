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سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى وزارة الدفاع

3/18/2024 2:38:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 3 (كونا) -- قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى وزارة الدفاع (جيوان).


وكان في استقبال سموه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر سالم المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح.




وألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه كلمة بهذه المناسبة.. هذا نصها:




"بسم الله الرحمن الرحيم




الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ملء الأرض والسموات.




معالي الشيخ/ فهد يوسف سعود الصباح


نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة




سعادة الفريق الركن طيار/ بندر سالم المزين


رئيس الأركان العامة للجيش




سعادة الشيخ الدكتور/ عبدالله مشعل الصباح


وكيل وزارة الدفاع




إخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،




في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان الفضيل يسعدنا أن نزور وزارة الدفاع لنهنئ قيادتها وقادتها ومنتسبيها بحلول هذا الشهر الكريم داعين الله القدير الحليم أن يعيده على كويتنا الغالية وشعبها الوفي وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات.




إخواني وأبنائي (حماة الوطن):


ونحن نعتز بقواتنا المسلحة حصن الوطن الأبي ودرعه المتين القوي فإننا نجدد ثقتنا بمنتسبيها الأشداء المخلصين الأوفياء الذين ارتضوا حمل أسمى رسالة.. رسالة الدفاع عن الوطن وحمايته وإنها لشرف عظيم وأمانة كبيرة ومسؤولية جسيمة تتطلب بذل النفس قبل النفيس فداء لوطننا العزيز.




إخواني وأبنائي:


إننا نحرص كل الحرص على تقدم قواتنا المسلحة وتطويرها وتقديم الدعم لها.. ركائزنا في ذلك تسليح حديث وكوادر بشرية مدربة بأعلى تدريب وفي هذا الصدد نقدر حرص وزارة الدفاع على تعزيز قدراتها القتالية ورفع مستوى التدريب والجاهزية الدفاعية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الساحة الإقليمية تدفع نحو تحقيق أقصى درجات اليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة.


ونثمن الجهود المبذولة التي توجت بنجاح تمرين (تكامل 1) الذي شهد جهودا مشتركة وتوحيد المفاهيم وتبادل الرؤى والخبرات بين قوات درع الجزيرة والقوة البرية الكويتية.


كما نقدر الجهود التي تقوم بها القوة البحرية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل لتحقيق أقصى درجات الجاهزية لحفظ أمن الوطن وسلامة مياهه الإقليمية مشيدين بجهود القوة الجوية في دعم وتسهيل نقل المساعدات الإنسانية الإغاثية لمختلف البلاد المنكوبة لاسيما الشعب الفلسطيني الشقيق بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي.


ونهنئ وزارة الدفاع بمرور 50 سنة على إنشاء إدارة هندسة المنشآت حاضنة مبادرات وإبداعات الشباب الكويتي ونشيد بدورها في الحفاظ على البيئة من خلال إعادة التدوير ومعالجة النفايات لتكون صديقة للبيئة عبر المشاريع الخضراء والطاقة النظيفة.




ولتستمر مسيرة التضحية والعطاء من منتسبي وزارة الدفاع نوجه قيادتها وقادتها نحو ما يلي:




- ترسيخ قواعد العدالة والحيادية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حفاظا على المال العام.




- تكثيف الجولات التفقدية للمعسكرات والاهتمام بالبنى التحتية لاسيما مستودعات الآليات والمعدات العسكرية لضمان سلامة تخزينها وتحقيق أقصى استفادة منها.




- تكثيف التدريب والتمارين المشتركة مع الجهات المناظرة على المستويين الداخلي والخارجي سواء مع وزارة الداخلية والحرس الوطني أو الجهات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة لرفع مستوى الأداء وقياس الجاهزية.




- أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة لحماية الفضاء السيبراني الوطني.




- استقطاب الكوادر الكويتية الشابة وتشجيع أبناء الوطن من الطلبة الخريجين بجميع تخصصاتهم وتحفيزهم للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية وكل ما من شأنه مواصلة قواتنا المسلحة لخدمة وطننا العزيز وحمايته والحفاظ على استقراره.




وفي الختام،،،


ندعو الله تعالى أن يوفقكم إلى تحقيق ما نتطلع إليه من تطور وتميز لقواتنا المسلحة وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان والعزة والرفعة.


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".




كما ألقى رئيس الأركان العامة للجيش كلمة بهذه المناسبة.. جاء فيها:




"بسم الله والحمدالله الذي أنعم علينا بفضله وكرمه وبلغنا شهر رمضان المبارك ونسأله سبحانه أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يشملنا فيه بعفوه ورحمته ومغفرته ورضوانه.




سيدي حضرة صاحب السمو


الشيخ/ مشعل الأحمد الجابر الصباح


أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة




سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح


رئيس مجلس الوزراء


حفظه الله




أصحاب المعالي والسعادة الموقرين


الحضور الكريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،




إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن يحظى منتسبو وزارة الدفاع اليوم بزيارة غالية على قلوبهم في عادة كريمة لقيادة حكيمة جبلت على التواصل كرما وعلى التواضع خلقا.




سيدي حضرة صاحب السمو حفظكم الله


يشرفني نيابة عن سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح وعن منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين وبالأصالة عن نفسي أن نرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم وإلى الشعب الكويتي الوفي أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لصيامه وقيامه وأن يسدد خطاكم لاستكمال مسيرة الخيرِ والبناء المباركة لوطننا الحبيب.




سيدي


إن وزارة الدفاع بمختلف قطاعاتها العسكرية والمدنية تسعى جاهدة من خلال عملها إلى إيجاد التوافق والانسجام الدائم مع خطة العمل الحكومية الرامية إلى تحقيق الارتقاء والتطور الإداري والميداني لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومد جسور التعاون والعمل الجماعي المشترك معها وهو الأمر الذي يسهم بدوره في ترجمة الرؤية المستقبلية لدولة الكويت تحقيقا للآمال والتطلعات المنشودة والتي نحمل اليوم على عاتقنا أمانة ومسؤولية تنفيذها من خلال ما كلفنا به من مهام وواجبات.




سيدي


لقد احتفلت وزارة الدفاع هذا العام بذكرى مرور 50 عاما على إنشاء قطاع هندسة المنشآت العسكرية هذا القطاع الذي أسهم بفضل الله عز وجل ثم بجهود القائمين عليه والعاملين فيه بتحقيق العديد من النجاحات والإنجازات خلال عقود طويلة مضت فكان لدوره الهام والحيوي الأثر البالغ في تنفيذ ومتابعة مختلف المشاريع وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لعموم القطاعات العسكرية والمدنية في وزارة الدفاع.


ومن جانب آخر تكللت الجهود المشتركة بين القوة الجوية الكويتية والهلال الأحمر الكويتي بالنجاح في تنفيذ التوجيهات السامية لإنشاء جسر جوي إغاثي لإرسال المساعدات الإنسانية لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة حيث بلغ عدد طائرات الإغاثة منذ انطلاق الجسر الجوي الإغاثي 50 طائرة وهناك العديد من أشكال التعاون والتنسيق في هذا المجال الإنساني الإغاثي وهذا ما جبلت عليه الكويت قيادة وحكومة وشعبا بدعم العمل الخيري ومد يد العون والمساعدة تجسيدا وتعبيرا لمعاني الأخوة والتعاون المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.




ختاما سيدي


فإن أبناءك من منتسبي وزارة الدفاع كانوا ولا زالوا على العهد والولاء والوفاء لوطنهم الغالي ولقائدهم الأعلى ولشعبهم الوفي محافظين على قسمهم في العمل والبذل والتضحية والفداء في سبيل عزة الوطن ورفعته وتقدمه وازدهاره والله نسأل أن يعيد علينا شهر رمضان المبارك كل عام ونحن ننعم بالأمن والأمان والرخاء وأن يكتب لجهود سموكم حفظكم الله ورعاكم التوفيق والسداد في العمل لما فيه خير وطننا المعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".




بعدها ألقى الرائد ضاري مشعل البوقان قصيدة شعرية لاقت استحسان الحضور.. جاء فيها:




"القصيد اسمى فنون الخطابه و الادب.. تستلذ به الاكابر من الوقت القديم


يصلح ويعتق له ارقاب ويفك النشب.. ويسعد الخطر و يجمع نديم في نديم


لكن عيوني تشوف القصيد المستحب بـ الوطن و اخوان مريم هل المجد المقيم


والعجب يبطل بـ تبيان وايضاح السبب.. لازم اشرح وارفع الصوت فـ بلادي واهيم


من سواتك يا وطن شايل هموم العرب.. وينصر الاسلام لا خيم الظلم العتيم


يولد الانسان بـ ارضك ولا يشكي تعب.. كافل لـ شعبك رفاهية العيش الكريم


يا بلادي والله انك موشح بالذهب.. من صباح الاول و أنت يا بلادي عظيم


استظل فـ بشت مشعل وتبشر بالشبب.. بشت امير يلوذ فيه المواطن والمقيم


سيدي مشعل بـ حزمه يهون ما صعب.. فوق وجه الارض مثله مع العالم عديم


مطلع على احتياج المواطن عن كثب.. و بـ قراراته نماذج عن العقل الحكيم


صاحب الهيبه وطيب المكارم والنسب.. والذكاء الفذ والعلم و الهرج الحشيم


الحليم من الشجاعه بـ ساعات الغضب.. وان تعدى الامر حده حشا ماهو حليم


يضرب الاعوج من العز بالسيف الحدب.. والعوج لا حصل الضرب يرجع مستقيم


والحكومه ما رأسها الرئيس المنتخب.. ما رأسها
الا زعيم تسلسل من زعيم


سيدي محمد و تاريخه الحافل كتب.. عن مدى الادراك و الوعي و الفكر القويم


ويا فهد يا سيدي ما انت في حاجة لقب.. موقفك ممدوح في ليلة الغزو الذميم


والكويت بـ حنكة اللي على المنبر خطب.. سيدي يا مشعل النور فـ الليل البهيم


مرحبا والشعر مثل الحصان ليا هذب.. وابرك الجيّات جيّتك يالحر الصريم


في محلك سيدي ما انت ضيف مرتقب.. استرح وامر و اوامرك فينا تستديم


اطلب اللي تطلبه والله ان تم ووجب.. لو تبينا نارد الموت ميراد المحيم


نقمع الفاسد ونقمع مثيرين الشغب.. ونتمارا فيك ونطلع عيون الغشيم


ضربنا فـ الراس يقطع طموحات الذنب.. سيدي والجيش ما يضرب الا فالصميم


فالمعارك ننفض الارض ونغني طرب.. والفشق ما كنه الا ذعاذيع النسيم


لا بطشنا صابت المعتدين ام الركب.. وان تعزوينا وضعت حملها بطون الحريم


والخصيم ان ولع النار زدناها حطب.. ما نساوم فـ الوطن لا حليف ولا خصيم


ولا نلد العين لأقصر شنب واطول شنب.. في وجيه اعدائنا نفتح ابواب الجحيم


من نوى بـ الشر يبشر بـ سوء المنقلب.. والله لـ يقفي وهو يلعن ابليس الرجيم


يا وطن شاعرك
لا من تغنا ما كذب.. ولا جحد فضلك ومن يجحد افضالك لئيم


ما تعسكرنا لـ حب المناصب والرتب.. راهنين اعمارنا للوطن والله العظيم".




وتم خلال هذه الزيارة إهداء سموه حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.


وقد تفضل سموه رعاه الله بالتوقيع على سجل الشرف.


هذا وقد رافق سموه حفظه الله في هذه الزيارة كبار المسؤولين بالدولة. (النهاية)




خ ع م / م ص ع


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