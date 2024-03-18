المانيا تبدي استعدادها لتوقيع اتفاق تعاون امني عسكري مع العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 18 - 3 (كونا) -- أعرب وزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية توبياس ليندنر اليوم الاثنين عن استعداد بلاده لتوقيع اتفاق تعاون ثنائي مع العراق في المجالات الامنية والعسكرية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الدولة في وزارة الخارجية الالمانية اثناء لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني.
ونقلت رئاسة الوزراء العراقية في بيان عن الوزير الالماني قوله إن بلاده تدعم خطوات الحكومة العراقية في انهاء وجود التحالف الدولي في العراق في ظل ما وصفه بالتطور الاقتصادي والامني هناك وانها ماضية في تفعيل خطة العمل المشتركة التي ابرمت بين البلدين خلال زيارة السوداني الاخيرة الى برلين.
بدوره نوه السوداني بحالة الامن والاستقرار الراهنة في بلاده وبتنامي قدرات قوات الامن العراقية مؤكدا مضي حكومته في ملف انهاء وجود التحالف الدولي في العراق والتحول الى علاقات ثنائية مع الدول الاعضاء.
ورحب بمشاركة الشركات الالمانية في مشروعات التنمية وتشييد البنى التحتية في العراق لافتا الى ان بلاده ستوقع قريبا اتفاقا مع شركة (سيمنز) وشركات المانية اخرى في حقل استثمار الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما تطرق السوداني للاوضاع الحالية في قطاع غزة وسعي العراق لايصال المساعدات الانسانية الضرورية للقطاع الواقع تحت العدوان ودعم الجهود الرامية الى وقف اطلاق النار ومنع اتساع دائرة الصراع داعيا المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية في وقف نهج العدوان وحرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. (النهاية)
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