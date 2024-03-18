سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة تحسبا للمنخفض الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
وادي الأردن 18 آذار (بترا)- أعلنت سلطة وادي الأردن عن العمل بخطة الطوارئ المتوسطة؛ نظراً للحالة الجوية المتوقعة.
وقالت السلطة، في بيان اليوم الاثنين، إن حالة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفض جوي يستمر خلال الأيام المقبلة، وما يرافقه من هطولات للأمطار وتشكل للسيول، وارتفاع منسوب المياه في التجمعات المائية.
وبينت أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال إداراتها في مناطق الأغوار، وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، وفي جميع مواقع السدود بالمملكة.
ودعت المواطنين والمزارعين ومربي المواشي، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والأرواح، ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إداراتها، ستعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة للتعامل مع تطورات الحالة الجوية، داعية إلى الاتصال على الأرقام التالية في حالات الطوارئ، إدارة مصادر مياه الأغوار الشمالية: 0780469438، إدارة مصادر مياه الأغوار الجنوبية: 0781110578.
--(بترا)
أ غ /أز/ هـ ح
18/03/2024 20:53:15
MENAFN18032024000117011021ID1107992050
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