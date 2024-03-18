مصر تشدد على رفض أي تدخلات خارجية تعيق حل الأزمة السودانية

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 آذار (بترا)- بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الذي يزور القاهرة، سبل إنهاء الأزمة في السودان.

وأشار بيان للخارجية المصرية، اليوم الاثنين، تأكيد شكري رفض بلاده تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، بشكل يعيق جهود احتوائها باعتبار أزمة داخلية.

وأكد شكري أهمية أن تشمل أي عملية سياسية مستقبلية كافة الأطراف الوطنية الفاعلة وفي إطار مبادئ احترام سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومنع تفككها.

وأطلع شكري المبعوث الأميركي على الجهود الدبلوماسية التي قامت بها مصر مع القوى الدولية والإقليمية والمنظمات الأممية والدولية، بهدف وقف التصعيد والتوصل لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار، والحفاظ على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ونسيجها الاجتماعي، بالإضافة إلى حث المجتمع الدولي على توفير كل المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني.

--(بترا)

ن ا/أز/ هـ ح

18/03/2024 20:47:35