كلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية تحقق الاعتماد الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- حصل برنامج الماجستير في تحليل الأعمال بكلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على اعتماد معهد تحليل البيانات البريطاني (IoA) Institute of Analytics.
وبذلك يصبح هذا التخصص متطابقاً مع أعلى معايير علوم تحليل البيانات و المصداقية في الممارسات الأخلاقية المتعلقة بالمهنة واكتساب المهارات اللازمة الذي يحتاجها محلل البيانات، كما تصبح جميع التخصصات المطروحة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال معتمدة من قبل مؤسسات عالمية متخصصة، متوافقة مع أعلى المعايير المهنية، بهدف ضمان استعداد خريجي الكلية للاندماج في سوق العمل والتنافس على الفرص الوظيفية المتميزة حتى أثناء فترة دراستهم. كما أن جميع تخصصات الكلية حصلت على اعتماد من قبل الجمعية العالمية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية عالمية الطابع ملتزمة بتقديم تعليم عالي المستوى ومطابق لأعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الأعمال.
وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان ابوالهيجاء، اليوم الاثنين، عن اعتزازها بالنجاحات المتميزة التي تحققها كليات الجامعة وتضافر الجهود في سبيل تحقيق معايير التميز العالمية، حيث يعبر هذا النهج عن رؤية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تولي أهمية بالغة للتطوير المستمر وتعزيز مكانة الجامعة على الصعيد الدولي في مختلف مجالات العلم والمعرفة.
وأشارت الدكتورة أبو الهيجاء إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مهمة لسجل الجامعة في مجال التعليم العالي، ويعكس التزام الكلية بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، ويجسد رسالة الجامعة في تقديم تعليم متميز ومطابق لأفضل المعايير العالمية.
ومن جانبه، أكد عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، الدكتور جورج سمور، أهمية الحصول على هذا الاعتماد من حيث جاهزية خريجي تخصص الماجستير في "تحليل الأعمال" في التعرف على كل ما هو جديد في علوم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم في أماكن عملهم والقدرة على التنافس محلياً وعالمياً في هذه المجالات.
ويعتبر معهد تحليل البيانات (IoA) الهيئة المهنية لمحترفي تحليل وعلوم البيانات في المملكة المتحدة والعالم، وهي منظمة غير ربحية تهدف لتعزيز الوعي والفهم والابتكار في تحليل وعلوم البيانات، ويتم دعم IoA في مهمتها من قبل المنظمات الرائدة في هذا القطاع ويوفر المعهد للأعضاء المعتمدين فرصة التواصل مع محترفين آخرين في الصناعة، للتعرف على فرص التطوير الوظيفي، ومشاركة المعرفة والخبرة، والوصول إلى برامج التطوير المهني المستمر.
--(بترا)
أ ر/أز/ هـ ح
18/03/2024 20:39:16
MENAFN18032024000117011021ID1107992048
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