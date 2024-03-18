كلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية تحقق الاعتماد الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- حصل برنامج الماجستير في تحليل الأعمال بكلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على اعتماد معهد تحليل البيانات البريطاني (IoA) Institute of Analytics.

وبذلك يصبح هذا التخصص متطابقاً مع أعلى معايير علوم تحليل البيانات و المصداقية في الممارسات الأخلاقية المتعلقة بالمهنة واكتساب المهارات اللازمة الذي يحتاجها محلل البيانات، كما تصبح جميع التخصصات المطروحة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال معتمدة من قبل مؤسسات عالمية متخصصة، متوافقة مع أعلى المعايير المهنية، بهدف ضمان استعداد خريجي الكلية للاندماج في سوق العمل والتنافس على الفرص الوظيفية المتميزة حتى أثناء فترة دراستهم. كما أن جميع تخصصات الكلية حصلت على اعتماد من قبل الجمعية العالمية لتطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، مما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية عالمية الطابع ملتزمة بتقديم تعليم عالي المستوى ومطابق لأعلى المعايير الدولية في مجال إدارة الأعمال.

وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان ابوالهيجاء، اليوم الاثنين، عن اعتزازها بالنجاحات المتميزة التي تحققها كليات الجامعة وتضافر الجهود في سبيل تحقيق معايير التميز العالمية، حيث يعبر هذا النهج عن رؤية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تولي أهمية بالغة للتطوير المستمر وتعزيز مكانة الجامعة على الصعيد الدولي في مختلف مجالات العلم والمعرفة.

وأشارت الدكتورة أبو الهيجاء إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة مهمة لسجل الجامعة في مجال التعليم العالي، ويعكس التزام الكلية بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز، ويجسد رسالة الجامعة في تقديم تعليم متميز ومطابق لأفضل المعايير العالمية.

ومن جانبه، أكد عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، الدكتور جورج سمور، أهمية الحصول على هذا الاعتماد من حيث جاهزية خريجي تخصص الماجستير في "تحليل الأعمال" في التعرف على كل ما هو جديد في علوم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم في أماكن عملهم والقدرة على التنافس محلياً وعالمياً في هذه المجالات.

ويعتبر معهد تحليل البيانات (IoA) الهيئة المهنية لمحترفي تحليل وعلوم البيانات في المملكة المتحدة والعالم، وهي منظمة غير ربحية تهدف لتعزيز الوعي والفهم والابتكار في تحليل وعلوم البيانات، ويتم دعم IoA في مهمتها من قبل المنظمات الرائدة في هذا القطاع ويوفر المعهد للأعضاء المعتمدين فرصة التواصل مع محترفين آخرين في الصناعة، للتعرف على فرص التطوير الوظيفي، ومشاركة المعرفة والخبرة، والوصول إلى برامج التطوير المهني المستمر.

--(بترا)

أ ر/أز/ هـ ح

18/03/2024 20:39:16