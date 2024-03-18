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ندوة في جامعة آل البيت بعنوان صناعة الفتوى

3/18/2024 2:38:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 18 آذار (بترا)-نظمت كلية الشريعة في جامعة آل البيت، بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، اليوم الاثنين، ندوة علمية متخصصة بعنوان "صناعة الفتوى".
وتحدث عميد كلية الشريعة الدكتور أنس مصطفى عن أهمية الفتوى ودورها المهم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بحياة المسلمين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الفتوى المؤسسية المنضبطة المدروسة التي تصدر من الجهات المختصة التي تمتلك من الكفاءات العلمية القادرة على صناعة الفتوى الصحيحة.
بدوره، عرض فضيلة المفتي في دائرة الإفتاء الدكتور جاد الله البسام مفهوم الفتوى وأهميتها والمراحل التي تمر بها صناعة الفتوى لإخراجها بصورتها العلمية الصحيحة للناس والتي ترتكز على مبادئ العقيدة الصحيحة وقواعد علم أصول الفقه الإسلامي والعلوم المساندة كاللغة العربية وقواعدها وعلم المنطق والطب ونحوها، موضحا مفهوم الفتوى الشاذة، ومحذرا منها وأثرها السلبي على حياة الناس.
وتأتي هذه الندوة التي حضرها طلاب مساق صناعة الفتوى وعدد من طلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة في سياق استحداث كلية الشريعة لمساق أكاديمي الأول من نوعه في كليات الشريعة لطلبة الدكتوراه في الفقه وأصوله بعنوان: "صناعة الفتوى".
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
18/03/2024 20:06:02

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