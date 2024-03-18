ندوة في جامعة آل البيت بعنوان صناعة الفتوى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 18 آذار (بترا)-نظمت كلية الشريعة في جامعة آل البيت، بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام، اليوم الاثنين، ندوة علمية متخصصة بعنوان "صناعة الفتوى".
وتحدث عميد كلية الشريعة الدكتور أنس مصطفى عن أهمية الفتوى ودورها المهم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بحياة المسلمين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الفتوى المؤسسية المنضبطة المدروسة التي تصدر من الجهات المختصة التي تمتلك من الكفاءات العلمية القادرة على صناعة الفتوى الصحيحة.
بدوره، عرض فضيلة المفتي في دائرة الإفتاء الدكتور جاد الله البسام مفهوم الفتوى وأهميتها والمراحل التي تمر بها صناعة الفتوى لإخراجها بصورتها العلمية الصحيحة للناس والتي ترتكز على مبادئ العقيدة الصحيحة وقواعد علم أصول الفقه الإسلامي والعلوم المساندة كاللغة العربية وقواعدها وعلم المنطق والطب ونحوها، موضحا مفهوم الفتوى الشاذة، ومحذرا منها وأثرها السلبي على حياة الناس.
وتأتي هذه الندوة التي حضرها طلاب مساق صناعة الفتوى وعدد من طلبة الدراسات العليا في كلية الشريعة في سياق استحداث كلية الشريعة لمساق أكاديمي الأول من نوعه في كليات الشريعة لطلبة الدكتوراه في الفقه وأصوله بعنوان: "صناعة الفتوى".
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
18/03/2024 20:06:02
MENAFN18032024000117011021ID1107992046
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