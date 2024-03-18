Monday, 18 March 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تربية بني عبيد تفوز بالميدالية الذهبية لدفع القلة في بطولة الأيام الأولمبية الثانية

3/18/2024 2:37:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 18 آذار (بترا)- فازت تربية بني عبيد، التابعة لمحافظة إربد، اليوم الاثنين، في بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية على مستوى المملكة.
وحصل الطالب، زيد العمري، من مدارس السرمد على الميدالية الذهبية في رياضة دفع الجلة، كما حصلت الطالبة شهد العمري من مدرسة إيدون الثانوية للبنات على الميدالية الفضية في رياضة الوثب العالي.
وأكدت مديرة مديرية التربية الدكتورة فاطمة الطلافحة حرص المديرية على تنمية ودعم مثل هذه المواهب من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة، مشيرة أن هذا الفوز يبعث على الفخر والاعتزاز، ويضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات للطلبة والمعلمين.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
18/03/2024 19:25:24

MENAFN18032024000117011021ID1107992045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث