تربية بني عبيد تفوز بالميدالية الذهبية لدفع القلة في بطولة الأيام الأولمبية الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 آذار (بترا)- فازت تربية بني عبيد، التابعة لمحافظة إربد، اليوم الاثنين، في بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية على مستوى المملكة.

وحصل الطالب، زيد العمري، من مدارس السرمد على الميدالية الذهبية في رياضة دفع الجلة، كما حصلت الطالبة شهد العمري من مدرسة إيدون الثانوية للبنات على الميدالية الفضية في رياضة الوثب العالي.

وأكدت مديرة مديرية التربية الدكتورة فاطمة الطلافحة حرص المديرية على تنمية ودعم مثل هذه المواهب من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة، مشيرة أن هذا الفوز يبعث على الفخر والاعتزاز، ويضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات للطلبة والمعلمين.

--(بترا)

ا.ح/أز/ هـ ح

18/03/2024 19:25:24