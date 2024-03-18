تربية بني عبيد تفوز بالميدالية الذهبية لدفع القلة في بطولة الأيام الأولمبية الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 آذار (بترا)- فازت تربية بني عبيد، التابعة لمحافظة إربد، اليوم الاثنين، في بطولة الأيام الأولمبية الثانية لألعاب القوى، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية على مستوى المملكة.
وحصل الطالب، زيد العمري، من مدارس السرمد على الميدالية الذهبية في رياضة دفع الجلة، كما حصلت الطالبة شهد العمري من مدرسة إيدون الثانوية للبنات على الميدالية الفضية في رياضة الوثب العالي.
وأكدت مديرة مديرية التربية الدكتورة فاطمة الطلافحة حرص المديرية على تنمية ودعم مثل هذه المواهب من خلال توفير البيئة الحاضنة للإبداع والتميز وتعزيز الدافعية للمنافسة، مشيرة أن هذا الفوز يبعث على الفخر والاعتزاز، ويضاف إلى الرصيد الحافل بالإنجازات للطلبة والمعلمين.
--(بترا)
ا.ح/أز/ هـ ح
18/03/2024 19:25:24
MENAFN18032024000117011021ID1107992045
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