Monday, 18 March 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: منطقة عازلة على طول الحدود الروسية الأوكرانية

3/18/2024 2:37:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 18 آذار (بترا)-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عزم بلاده إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود للمساعدة في الحماية من الضربات الأوكرانية بعيدة المدى والغارات عبر الحدود.
وقال بوتين بعد ساعات من فوزه بولاية خامسة تمتد إلى ست سنوات: "في ضوء الأحداث المأساوية الحالية، سنضطر في مرحلة ما إلى إنشاء منطقة عازلة على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
18/03/2024 19:18:36

MENAFN18032024000117011021ID1107992044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث