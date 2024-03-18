بوتين: منطقة عازلة على طول الحدود الروسية الأوكرانية

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 18 آذار (بترا)-أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عزم بلاده إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود للمساعدة في الحماية من الضربات الأوكرانية بعيدة المدى والغارات عبر الحدود.

وقال بوتين بعد ساعات من فوزه بولاية خامسة تمتد إلى ست سنوات: "في ضوء الأحداث المأساوية الحالية، سنضطر في مرحلة ما إلى إنشاء منطقة عازلة على الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية".

--(بترا)

س ح/أز/ هـ ح

18/03/2024 19:18:36