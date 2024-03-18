محافظة إربد تعتزم تكثيف حملات مكافحة التسول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- أكد محافظ اربد، رضوان العتوم، ضرورة تكثيف حملات مكافحة التسول في محافظة إربد، لما تسببه هذه الظاهرة من إزعاج للمواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة متابعة عمل فرق مكافحة التسول التي يرأسها مدير القضاء الدكتور منذر العكور، وتضم في عضويتها مدير التنمية الاجتماعية لقصبة إربد محمد أبو طربوش، ورئيس شعبة التسول في قيادة أمن إقليم الشمال، ورئيس شعبة التسول في مديرية التنمية الاجتماعية.
وشدد العتوم على ضرورة تكثيف عمل فرق التسول الميدانية في محافظة إربد خلال شهر رمضان، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة وما تشكله من إزعاج للمواطنين نتيجة انتشار المتسولين عند إشارات المرور وأمام المساجد والمجمعات التجارية، الأمر الذي يُعيق حركة المرور ويعكس صورة غير حضارية عن مدينة اربد.
وقال العتوم إن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الأردني، وإن زيادة تلك الظاهرة في شهر رمضان المبارك يدفعنا لتكثيف حملات فرق مكافحة التسول الميدانية في محافظة إربد، على مدار الساعة.
--(بترا)
ح ظ/أز/ هـ ح
18/03/2024 18:48:41
MENAFN18032024000117011021ID1107992043
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