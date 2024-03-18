محافظة إربد تعتزم تكثيف حملات مكافحة التسول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- أكد محافظ اربد، رضوان العتوم، ضرورة تكثيف حملات مكافحة التسول في محافظة إربد، لما تسببه هذه الظاهرة من إزعاج للمواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة متابعة عمل فرق مكافحة التسول التي يرأسها مدير القضاء الدكتور منذر العكور، وتضم في عضويتها مدير التنمية الاجتماعية لقصبة إربد محمد أبو طربوش، ورئيس شعبة التسول في قيادة أمن إقليم الشمال، ورئيس شعبة التسول في مديرية التنمية الاجتماعية.

وشدد العتوم على ضرورة تكثيف عمل فرق التسول الميدانية في محافظة إربد خلال شهر رمضان، نظرًا لانتشار هذه الظاهرة وما تشكله من إزعاج للمواطنين نتيجة انتشار المتسولين عند إشارات المرور وأمام المساجد والمجمعات التجارية، الأمر الذي يُعيق حركة المرور ويعكس صورة غير حضارية عن مدينة اربد.

وقال العتوم إن ظاهرة التسول دخيلة على المجتمع الأردني، وإن زيادة تلك الظاهرة في شهر رمضان المبارك يدفعنا لتكثيف حملات فرق مكافحة التسول الميدانية في محافظة إربد، على مدار الساعة.

--(بترا)

ح ظ/أز/ هـ ح

18/03/2024 18:48:41