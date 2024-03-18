الصحة العالمية تعرب عن قلقها من مداهمة الاحتلال مستشفى الشفاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- عبّر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، عن قلقه بشأن مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد مداهمة القوات الإسرائيلية له.
وقال غيبريسوس، على منصة (إكس)، "لا ينبغي أبدا أن تكون المستشفيات ساحات معارك، ونشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في مستشفى الشفاء، الذي يعرض الطاقم الصحي والمرضى والمدنيين فيه للخطر".
وأشار إلى أن المستشفى لم يستأنف سوى الحد الأدنى من الخدمات الصحية في الآونة الأخيرة، وأن أي أعمال عدائية أو عسكرة للمنشأة تعرّض الخدمات الصحية للخطر، وتعيق وصول سيارات الإسعاف وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة.
--(بترا)
رصد/أ ن/ن ح/ هـ ح
18/03/2024 18:16:12
MENAFN18032024000117011021ID1107992042
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