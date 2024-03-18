برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- أكد برنامج الغذاء العالمي، أن نصف سكان قطاع غزة، يكافحون جوعا كارثيا، بعد أن استنفدوا تماما إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف.
وقال البرنامج في تقرير جديد له اليوم الاثنين، إن 1.1 مليون شخص في غزة، يعانون من أكثر مستويات انعدام الغذاء حدة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو أعلى عدد على الإطلاق يسجله نظام الوقاية من العدوى ومكافحتها، لمن يواجهون جوعا كارثيا.
وأضاف التقرير، أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، إذ ما زال 300 ألف فلسطيني محاصرين هناك، متوقعا حدوث المجاعة قبل حلول أيار.
وأكد أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يسير نحو عتبة المجاعة الثانية بوتيرة قياسية، فيما تتسارع معدلات الوفيات الناجمة عن الجوع -وهو المؤشر النهائي للمجاعة- وسط محدودية البيانات، كما هو معتاد في مناطق الحرب.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن، إن السرعة التي اجتاحت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي من صنع الإنسان غزة مرعبة".
وأضافت "هناك نافذة صغيرة جدا متبقية لمنع حدوث مجاعة صريحة وللقيام بذلك نحتاج إلى الوصول الفوري والكامل إلى الشمال، إذا انتظرنا حتى إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات، وسيموت آلاف آخرون".
وأشار التقرير إلى أن المجاعة -حتى في شمال غزة- يمكن وقفها إذا جرى تسهيل الوصول الكامل لمنظمات الإغاثة لتوفير الغذاء والماء ومنتجات التغذية والأدوية والخدمات الصحية والصرف الصحي، على نطاق واسع، لجميع السكان المدنيين، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ليكون منع المجاعة ممكنا.
--(بترا)
رصد/أ ن/ن ح/رق
18/03/2024 17:50:51
MENAFN18032024000117011021ID1107992041
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