برنامج الغذاء العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- أكد برنامج الغذاء العالمي، أن نصف سكان قطاع غزة، يكافحون جوعا كارثيا، بعد أن استنفدوا تماما إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف.

وقال البرنامج في تقرير جديد له اليوم الاثنين، إن 1.1 مليون شخص في غزة، يعانون من أكثر مستويات انعدام الغذاء حدة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو أعلى عدد على الإطلاق يسجله نظام الوقاية من العدوى ومكافحتها، لمن يواجهون جوعا كارثيا.

وأضاف التقرير، أن المجاعة وشيكة في شمال غزة، إذ ما زال 300 ألف فلسطيني محاصرين هناك، متوقعا حدوث المجاعة قبل حلول أيار.

وأكد أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة يسير نحو عتبة المجاعة الثانية بوتيرة قياسية، فيما تتسارع معدلات الوفيات الناجمة عن الجوع -وهو المؤشر النهائي للمجاعة- وسط محدودية البيانات، كما هو معتاد في مناطق الحرب.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن، إن السرعة التي اجتاحت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي من صنع الإنسان غزة مرعبة".

وأضافت "هناك نافذة صغيرة جدا متبقية لمنع حدوث مجاعة صريحة وللقيام بذلك نحتاج إلى الوصول الفوري والكامل إلى الشمال، إذا انتظرنا حتى إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات، وسيموت آلاف آخرون".

وأشار التقرير إلى أن المجاعة -حتى في شمال غزة- يمكن وقفها إذا جرى تسهيل الوصول الكامل لمنظمات الإغاثة لتوفير الغذاء والماء ومنتجات التغذية والأدوية والخدمات الصحية والصرف الصحي، على نطاق واسع، لجميع السكان المدنيين، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ليكون منع المجاعة ممكنا.

--(بترا)

رصد/أ ن/ن ح/رق

18/03/2024 17:50:51