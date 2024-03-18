إربد: فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 آذار (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل مناطق (صما، ومخربا، وزبدا الوسطية)، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا.

-- (بترا)

أ غ /ن ح

18/03/2024 17:36:45