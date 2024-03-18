إربد: فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غدا

إربد: فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غدا
التاريخ
3/18/2024 2:37:56 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 آذار (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الطيبة غربي إربد، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار الكهربائي سيشمل مناطق (صما، ومخربا، وزبدا الوسطية)، وستكون فترته من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 عصرا.
-- (بترا)
أ غ /ن ح
18/03/2024 17:36:45
MENAFN18032024000117011021ID1107992040
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