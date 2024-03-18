إطلاق مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة في مادبا

إطلاق مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة في مادبا
التاريخ
3/18/2024 2:37:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 18 آذار (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، في مدرسة المأمونية الوسطى الأساسية المختلطة، اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام.
وأكد مدير التربية نهار القضاة، أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء ومحاربة التصحر، وأهمية اختيار أنسب الأشجار ومواءمتها للبيئة التي تزرع بها ومراعاة ديمومة الأشجار في ظل شح المياه.
--(بترا)
ج ب/ن ح/رق
18/03/2024 17:02:08
MENAFN18032024000117011021ID1107992039
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