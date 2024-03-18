إطلاق مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة في مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 18 آذار (بترا)- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا، في مدرسة المأمونية الوسطى الأساسية المختلطة، اليوم الاثنين، فعاليات المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 أعوام.

وأكد مدير التربية نهار القضاة، أهمية المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء ومحاربة التصحر، وأهمية اختيار أنسب الأشجار ومواءمتها للبيئة التي تزرع بها ومراعاة ديمومة الأشجار في ظل شح المياه.

--(بترا)

ج ب/ن ح/رق

18/03/2024 17:02:08