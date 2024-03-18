منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- يعقد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
ويتمحور اللقاء حول جهود الهيئة في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء في قطاع غزة، والبرامج والمشاريع التي تقدمها الهيئة داخل الأردن وخارجه.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي، الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء الحضور قبل ربع ساعة وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عمله لدى أي من وسائل الإعلام.
--(بترا)
هـ أ/ف م/رق
18/03/2024 17:00:05
MENAFN18032024000117011021ID1107992038
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.