افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في البادية الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

البادية الشمالية 18 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف البادية الشمالية، اليوم الاثنين، في مسجد المكافأة الكبير، المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان "كتاب رياض الصالحين"، وذلك ضمن المجالس العلمية الهاشمية كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية.

وتحدث في المحور الأول فضيلة الدكتور عبدالله قاسم الشرفات، عن التعريف بالإمام النووي الذي اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة ونسبه ومنهجه العلمي وسيرته العلمية، وصفاته وأثرها على الأمة بعد مماته.

وتطرق في المحور الثاني فضيلة الشيخ عطاالله المساعيد الى كتاب رياض الصالحين وشروحاته لكونه يمتاز بسمات وميزات كثيرة كاختياره أصح الأحاديث النبوية، التي تتحدث عن الفضائل والأخلاق والطاعات والمنهيات.

--(بترا)

ه ق/رق

18/03/2024 16:47:25