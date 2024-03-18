افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في البادية الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البادية الشمالية 18 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف البادية الشمالية، اليوم الاثنين، في مسجد المكافأة الكبير، المجلس العلمي الهاشمي الأول بعنوان "كتاب رياض الصالحين"، وذلك ضمن المجالس العلمية الهاشمية كنوز الأجداد السنية في المجالس الهاشمية.
وتحدث في المحور الأول فضيلة الدكتور عبدالله قاسم الشرفات، عن التعريف بالإمام النووي الذي اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة ونسبه ومنهجه العلمي وسيرته العلمية، وصفاته وأثرها على الأمة بعد مماته.
وتطرق في المحور الثاني فضيلة الشيخ عطاالله المساعيد الى كتاب رياض الصالحين وشروحاته لكونه يمتاز بسمات وميزات كثيرة كاختياره أصح الأحاديث النبوية، التي تتحدث عن الفضائل والأخلاق والطاعات والمنهيات.
--(بترا)
ه ق/رق
18/03/2024 16:47:25
MENAFN18032024000117011021ID1107992036
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