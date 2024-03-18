ولي العهد يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

MENAFN - Jordan News Agency)

جدة 18 آذار (بترا)- وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة سمو الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.

--(بترا)

ف م/رق

18/03/2024 16:16:51