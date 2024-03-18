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المياه النيابية تبحث مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي

3/18/2024 2:37:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، كونه يُعد رافدا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وتجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وتذليلها لإيجاد توازن لحماية المزارع والمُستهلك.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، جرى فيه مُناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، بحضور أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، إن اللجنة تطالب وزارة الزراعة بضرورة وقف استيراد "البرتقاليات" حتى نهاية الشهر الحالي، ليتمكن المُزارع الأردني من بيع محصوله في الأسواق.
كما طالب العلاقمة، وأعضاء اللجنة النواب: علي الغزاواي، محمد الشطناوي، عودة النوايشة، بتوفير الدواجن واللحوم والخضار والفواكه بالكميات المطلوبة في الأسواق، وبأسعار مُناسبة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أهمية وضع خطط استباقية لضمان توفر المُنتجات الزراعية، تلافيًا لأي نقص أو زيادة، داعين إلى إعادة النظر بمنح رخص الاستيراد المُتعلقة بالخضراوات.
من ناحيته، قال الحياري إن الوزارة عملت على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفواكه للاستهلاك في شهر رمضان، بالتعاون مع كُل الجهات المعنية، مؤكدًا توفر كميات كافية من اللحوم المحلية و المُستوردة.
--(بترا)
م خ/م ف
18/03/2024 16:02:06

MENAFN18032024000117011021ID1107992034

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