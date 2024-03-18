المياه النيابية تبحث مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، محمد العلاقمة، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، كونه يُعد رافدا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، وتجاوز المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع وتذليلها لإيجاد توازن لحماية المزارع والمُستهلك.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، جرى فيه مُناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، بحضور أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، إن اللجنة تطالب وزارة الزراعة بضرورة وقف استيراد "البرتقاليات" حتى نهاية الشهر الحالي، ليتمكن المُزارع الأردني من بيع محصوله في الأسواق.
كما طالب العلاقمة، وأعضاء اللجنة النواب: علي الغزاواي، محمد الشطناوي، عودة النوايشة، بتوفير الدواجن واللحوم والخضار والفواكه بالكميات المطلوبة في الأسواق، وبأسعار مُناسبة، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أهمية وضع خطط استباقية لضمان توفر المُنتجات الزراعية، تلافيًا لأي نقص أو زيادة، داعين إلى إعادة النظر بمنح رخص الاستيراد المُتعلقة بالخضراوات.
من ناحيته، قال الحياري إن الوزارة عملت على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفواكه للاستهلاك في شهر رمضان، بالتعاون مع كُل الجهات المعنية، مؤكدًا توفر كميات كافية من اللحوم المحلية و المُستوردة.
--(بترا)
م خ/م ف
18/03/2024 16:02:06
MENAFN18032024000117011021ID1107992034
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