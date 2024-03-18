3.1 مليون دينار عطاءات الأشغال المطروحة في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 آذار (بترا ) اشرف الغزاوي - قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن قيمة عطاءات مشروعات قطاع الأشغال العامة التي جرى طرحها للعام الحالي، زادت على 3.1 مليون دينار، منها 550 ألفا تسديد لمطالبات مالية سابقة.
وأضاف بني هاني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، (بترا)، اليوم الاثنين، أن المجلس تابع عبر لجانه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية إجراءات الكشف الفني على مواقع مشروعات الأشغال العامة لضمان طرح عطاءاتها ضمن موازنة العام الحالي .
وأشار إلى أن عطاءات الأشغال العامة المطروحة، ركزت على تحسين أوضاع الطرق الرئيسية والثانوية في مختلف مناطق وألوية المحافظة المحتاجة.
واكد بني هاني، أن عطاءات الأشغال استفادت منها مختلف ألوية محافظة اربد، وتنوعت بين أعمال خلطات أسفلتية لطرق حيوية وصيانة طرق أخرى رئيسية وفرعية وتنفيذ وإعادة إنشاء طرق زراعية، وتوريد مواد وفرشيات وصيانة بعض مكاتب الأشغال.
يذكر ان موازنة مجلس محافظة اربد المقرة للعام الحالي 2024 بلغت 13.181 مليون دينار .
-- (بترا)
أ غ/ف م/ف ق
18/03/2024 15:51:31
MENAFN18032024000117011021ID1107992033
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