إطلاق برنامج العمالة المكثفة في بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- أطلقت منظمة العمل الدولية، برنامج العمالة المكثفة في بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل، بدعم من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
ووقعت المنظمة بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، اتفاقيات مع بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل، لإطلاق برنامج العمالة المكثفة في البلديتين، ضمن المرحلة الثانية من "مشروع العمالة المكثفة واللائقة في الأردن"، الممول من وزارة الخارجية الإيطالية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء فورية للاجئين والمجتمعات الهشة في المنطقة، وتوفير أكثر من 5000 يوم عمل أخضر.
وستركز بلدية رحاب على تعزيز السياحة البيئية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية السياحية على مدى 5 أشهر، إذ سينفذ عمال أردنيون ولاجئون سوريون أنشطة خضراء مختلفة، بما في ذلك زراعة 1000 شجرة، وتركيب مقاعد إسمنتية ومظلات، وطلاء مبان تراثية، وبناء جدران حجرية على طول المسارات السياحية.
وستنفذ بلدية معاذ بن جبل، من خلال الاتفاقية أنظمة زراعة مائية وتوفير فرص عمل خضراء قصيرة المدى للأردنيين واللاجئين السوريين، وكذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تأهيل للأراضي، وتركيب هياكل فولاذية للبيوت الزجاجية، وتركيب أنظمة ري، وزراعة 16400 شتلة.
وقال المهندس أسامة كنعان من وزارة الإدارة المحلية "نحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمجتمعات الهشة في الأردن، من خلال الجهود التعاونية مع منظمة العمل الدولية والبلديات المحلية، لتمكين الأفراد وبناء سبل العيش المستدامة لهم".
وأكدت مديرة المشروع في منظمة العمل الدولية، المهندسة آية كساسبة، أهمية هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر والشامل لتمكين المجتمعات الهشة.
وأضافت "تمثل هذه المشاريع نهجا تحويليا للتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المبادرات الخضراء وخلق فرص العمل، ونحن نعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية والبيئية في الأردن، وبدعم من الحكومة الإيطالية".
--(بترا)
ن ع/ع س/رق
18/03/2024 15:41:44
MENAFN18032024000117011021ID1107992032
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