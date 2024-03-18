إطلاق برنامج العمالة المكثفة في بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- أطلقت منظمة العمل الدولية، برنامج العمالة المكثفة في بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل، بدعم من الحكومة الإيطالية من خلال الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

ووقعت المنظمة بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، اتفاقيات مع بلديتي رحاب ومعاذ بن جبل، لإطلاق برنامج العمالة المكثفة في البلديتين، ضمن المرحلة الثانية من "مشروع العمالة المكثفة واللائقة في الأردن"، الممول من وزارة الخارجية الإيطالية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء فورية للاجئين والمجتمعات الهشة في المنطقة، وتوفير أكثر من 5000 يوم عمل أخضر.

وستركز بلدية رحاب على تعزيز السياحة البيئية من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية السياحية على مدى 5 أشهر، إذ سينفذ عمال أردنيون ولاجئون سوريون أنشطة خضراء مختلفة، بما في ذلك زراعة 1000 شجرة، وتركيب مقاعد إسمنتية ومظلات، وطلاء مبان تراثية، وبناء جدران حجرية على طول المسارات السياحية.

وستنفذ بلدية معاذ بن جبل، من خلال الاتفاقية أنظمة زراعة مائية وتوفير فرص عمل خضراء قصيرة المدى للأردنيين واللاجئين السوريين، وكذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة تأهيل للأراضي، وتركيب هياكل فولاذية للبيوت الزجاجية، وتركيب أنظمة ري، وزراعة 16400 شتلة.

وقال المهندس أسامة كنعان من وزارة الإدارة المحلية "نحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمجتمعات الهشة في الأردن، من خلال الجهود التعاونية مع منظمة العمل الدولية والبلديات المحلية، لتمكين الأفراد وبناء سبل العيش المستدامة لهم".

وأكدت مديرة المشروع في منظمة العمل الدولية، المهندسة آية كساسبة، أهمية هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي الأخضر والشامل لتمكين المجتمعات الهشة.

وأضافت "تمثل هذه المشاريع نهجا تحويليا للتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في المبادرات الخضراء وخلق فرص العمل، ونحن نعمل على تعزيز المرونة الاقتصادية والبيئية في الأردن، وبدعم من الحكومة الإيطالية".

--(بترا)

ن ع/ع س/رق

18/03/2024 15:41:44