أوكسفام: إسرائيل تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 18 آذار (بترا)- قالت منظمة أوكسفام البريطانية، إن إسرائيل تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت المنظمة غير الحكومية في تقرير اليوم الاثنين "رغم مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، فإن ممارساتها وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".

ونددت المنظمة باعتماد إسرائيل نظام تفتيش يؤدي إلى تكدس المساعدات، وإخضاعها لإجراءات بيروقراطية مرهقة ومتكررة وغير متوقعة، ما يسهم بانتظار الشاحنات في طوابير طويلة لمدة 20 يوماً في المتوسط.

وانتقدت المنظمة أيضاً حظر إسرائيل دخول بعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرة إلى أن بعضها ضروري لعمل موظفيها، مثل معدات الاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضا لقيود.

--(بترا)

ر ش/ ن ح/ف ق

18/03/2024 15:38:54