أوكسفام: إسرائيل تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 آذار (بترا)- قالت منظمة أوكسفام البريطانية، إن إسرائيل تتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأضافت المنظمة غير الحكومية في تقرير اليوم الاثنين "رغم مسؤولية إسرائيل كقوة احتلال، فإن ممارساتها وقراراتها تُواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات مغزى في قطاع غزة".
ونددت المنظمة باعتماد إسرائيل نظام تفتيش يؤدي إلى تكدس المساعدات، وإخضاعها لإجراءات بيروقراطية مرهقة ومتكررة وغير متوقعة، ما يسهم بانتظار الشاحنات في طوابير طويلة لمدة 20 يوماً في المتوسط.
وانتقدت المنظمة أيضاً حظر إسرائيل دخول بعض المعدات ذات الاستخدام المزدوج، مشيرة إلى أن بعضها ضروري لعمل موظفيها، مثل معدات الاتصال أو للحماية، أو المولدات الكهربائية لتشغيل مكاتبها، تخضع أيضا لقيود.
--(بترا)
ر ش/ ن ح/ف ق
18/03/2024 15:38:54
MENAFN18032024000117011021ID1107992031
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