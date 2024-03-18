افتتاح مركز تنمية مجتمع محلي دلاغة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لواء البترا 18 آذار (بترا)- افتتح رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الاثنين، مركز تنمية مجتمع محلي دلاغة، ضمن جهود السلطة في رفع مستوى التنمية في المنطقة.
وقال البريزات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن افتتاح المركز جاء استمراراً لجهود السلطة في توزيع مكاسب التنمية على تجمعات اللواء كافة بعدالة، مؤكدا أن السلطة لديها خطط شاملة للنهوض بمنطقة دلاغة في مختلف الجوانب مثل البنية التحتية والتنمية والتشغيل والتدريب، واستحداث مسارات سياحية جديدة في المنطقة لإضافتها على الخارطة السياحية وإطلاقها قريباً مع المجتمع المحلي.
من جانبها، قالت مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات؛ إن السلطة تسعى لإيجاد تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة لذا افتتحت مركز تنمية دلاغة الذي يقدم خدمات عديدة للمواطنين يمكن متابعتها إلكترونياً ما يوفر الوقت والجهد على أبناء المنطقة.
وأضافت أن المركز يحتوي على مشغل خياطة متكامل؛ ويوفر دورات وورشات تشغيلية، كما يضم مطبخا إنتاجيا ليوفر فرص عمل إضافية وإمكانية توفير دورات في فنون الطهي.
وبينت أن السلطة ستعمل من خلال المركز على توفير برامج توعوية لأبناء المنطقة من مختلف الفئات بالإضافة إلى برامج التشغيل لغايات التدريب.
يُذكر أن منطقة دلاغة تتبع إدارياً لسلطة إقليم البترا وتبعد عن مدينة البترا 27 كيلومترا ويبلغ عدد سكانها 2753 نسمة.
--(بترا)
ص أ/ ن ح/ف ق
18/03/2024 15:31:07
MENAFN18032024000117011021ID1107992028
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