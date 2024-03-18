افتتاح مركز تنمية مجتمع محلي دلاغة

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء البترا 18 آذار (بترا)- افتتح رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، اليوم الاثنين، مركز تنمية مجتمع محلي دلاغة، ضمن جهود السلطة في رفع مستوى التنمية في المنطقة.

وقال البريزات لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن افتتاح المركز جاء استمراراً لجهود السلطة في توزيع مكاسب التنمية على تجمعات اللواء كافة بعدالة، مؤكدا أن السلطة لديها خطط شاملة للنهوض بمنطقة دلاغة في مختلف الجوانب مثل البنية التحتية والتنمية والتشغيل والتدريب، واستحداث مسارات سياحية جديدة في المنطقة لإضافتها على الخارطة السياحية وإطلاقها قريباً مع المجتمع المحلي.

من جانبها، قالت مفوض التنمية المستدامة في السلطة الدكتورة فاطمة الهلالات؛ إن السلطة تسعى لإيجاد تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة لذا افتتحت مركز تنمية دلاغة الذي يقدم خدمات عديدة للمواطنين يمكن متابعتها إلكترونياً ما يوفر الوقت والجهد على أبناء المنطقة.

وأضافت أن المركز يحتوي على مشغل خياطة متكامل؛ ويوفر دورات وورشات تشغيلية، كما يضم مطبخا إنتاجيا ليوفر فرص عمل إضافية وإمكانية توفير دورات في فنون الطهي.

وبينت أن السلطة ستعمل من خلال المركز على توفير برامج توعوية لأبناء المنطقة من مختلف الفئات بالإضافة إلى برامج التشغيل لغايات التدريب.

يُذكر أن منطقة دلاغة تتبع إدارياً لسلطة إقليم البترا وتبعد عن مدينة البترا 27 كيلومترا ويبلغ عدد سكانها 2753 نسمة.

--(بترا)

ص أ/ ن ح/ف ق

18/03/2024 15:31:07