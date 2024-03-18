ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار
التاريخ
3/18/2024 2:37:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 18 آذار (بترا)- صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الإثنين، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني اليوم 09ر0 بالمئة مقابل الدولار عند 2742ر1 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة 08ر0 بالمئة عند 1688ر1 يورو.
--(بترا)
رش/ ف م
18/03/2024 15:29:12
MENAFN18032024000117011021ID1107992027
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