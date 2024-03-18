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ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار

3/18/2024 2:37:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 آذار (بترا)- صعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار اليوم الإثنين، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني اليوم 09ر0 بالمئة مقابل الدولار عند 2742ر1 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة 08ر0 بالمئة عند 1688ر1 يورو.
--(بترا)
رش/ ف م
18/03/2024 15:29:12

MENAFN18032024000117011021ID1107992027

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