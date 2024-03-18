بحث التعاون بين سلطة العقبة وسفارة جنوب إفريقيا

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 18 آذار (بترا)-أمين المعايطة- بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز اليوم الاثنين، مع سفيرة جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة "تسيلاني موكوينا" أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد الفايز عمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين الصديقين، وأهمية البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة واستكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز التعاون في قطاع الصناعات الذكية والسياحة والزراعة.

واستعرض خلال اللقاء الحوافز والمزايا الاستثمارية والضريبّية التي تُقدمها السلطة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في منطقة العقبة الخاصة التي تتمتع ببيئة استثماريّة آمنّة ومستقرة، مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي والاستراتيجي للعقبة، وارتباط الأردن باتفاقيات التجارة الحرّة مع العديد من دول العالم ما يؤهل منطقة العقبة لأن تكون بوابّةً ومركزا إقليميا استثمارياً ولوجستياً مهماً والطريق الأمثل للتجارة في المنطقة.

وأشار الفايز إلى استعداد السلطة لاستضافة رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب أفريقيا، واطلاعهم على الفُرص والحوافز الاستثمارية، وتوفير جميع التسهيلات والمزايا الاقتصادية للشركات المهتمة بالاستثمار في مناطق العقبة الحيوية التي تربط العديد من الوجهات عبر القارات.

من جانبها، أشادت السفيرة موكوينا بالبيئة الاستثمارية والسياحية في المنطقة الخاصة التي تعد أكثر أمنا وتشريعا ومنطقة جذب سياحي واستثماري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية في جنوب أفريقيا والمتمثلة في الصناعات المتطورة والذكية ومجالات الطاقة البديلة والسيارات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والمعدات الزراعية وأنظمة الريّ الحديثة، إضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بين البلدين.

--(بترا)

ا م/م ف/ف ق

18/03/2024 15:26:32