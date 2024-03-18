بحث إطلاق حملة تمكين للمسابقات الدولية لزيت الزيتون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، مع رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون الأردنية "جوبيا"، عبادة الكيالي، إطلاق حملة خدمة تمكين للمسابقات الدولية لزيت الزيتون التي تنظمها الجمعية.

وقال الحنيفات إن وزارة الزراعة وضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومسار تطوير القطاعات الزراعية التصديرية، تسعى إلى دعم برامج ومبادرات تسهم في زيادة الصادرات وتطوير سلسلة القيمة للوصول إلى منتجات ذات جودة منافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن الوزارة تدعم جهود شركة التسويق الزراعي وحاضنات التصدير من اتحادات وجمعيات، مشيرا إلى أهمية التميز في المنافسات العالمية، ما يمنح المنتج المحلي سمعة تساعد على زيادة الصادرات.

من جانبه، قال الكيالي إن مبادرة تمكين تأتي بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد أصحاب المعصرة واتحاد المزارعين، و تهدف إلى دعم مشاركة منتجي زيت الزيتون الأردنيين في المسابقات العالمية لعرض تميزه وجودته.

وبين أن المبادرة ستطلق قريبا منصة متخصصة بالتعاون مع وزارة الزراعة للعمل على إشهار الشركات الحائزة على جوائز عالمية، مشيدا بجهود وزارة الزراعة ودعمها الدائم وتبني المبادرات الريادية

--(بترا)

رح/ن ح/ف ق

18/03/2024 15:06:03