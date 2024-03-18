بحث إطلاق حملة تمكين للمسابقات الدولية لزيت الزيتون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، مع رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون الأردنية "جوبيا"، عبادة الكيالي، إطلاق حملة خدمة تمكين للمسابقات الدولية لزيت الزيتون التي تنظمها الجمعية.
وقال الحنيفات إن وزارة الزراعة وضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومسار تطوير القطاعات الزراعية التصديرية، تسعى إلى دعم برامج ومبادرات تسهم في زيادة الصادرات وتطوير سلسلة القيمة للوصول إلى منتجات ذات جودة منافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوزارة تدعم جهود شركة التسويق الزراعي وحاضنات التصدير من اتحادات وجمعيات، مشيرا إلى أهمية التميز في المنافسات العالمية، ما يمنح المنتج المحلي سمعة تساعد على زيادة الصادرات.
من جانبه، قال الكيالي إن مبادرة تمكين تأتي بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد أصحاب المعصرة واتحاد المزارعين، و تهدف إلى دعم مشاركة منتجي زيت الزيتون الأردنيين في المسابقات العالمية لعرض تميزه وجودته.
وبين أن المبادرة ستطلق قريبا منصة متخصصة بالتعاون مع وزارة الزراعة للعمل على إشهار الشركات الحائزة على جوائز عالمية، مشيدا بجهود وزارة الزراعة ودعمها الدائم وتبني المبادرات الريادية
--(بترا)
رح/ن ح/ف ق
18/03/2024 15:06:03
MENAFN18032024000117011021ID1107992025
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