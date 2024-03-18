الاحتلال يهدم منزلين ويخطر بهدم أخرى شرق أريحا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 آذار (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين وجرفت أسوارا في منطقة "المطار"، شرق مدينة أريحا.
وقال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أريحا، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطار" برفقة أربع جرافات وهدمت منزلين، يعود أحدهما للشقيقين من سلوان، والآخر للمواطن من القدس، كما هدمت أسوارا لمنازل تعود لعائلتي مرة من بيت جالا، والربضي من القدس.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال وزعت إخطارات في المنطقة لعمليات هدم مستقبلية لبيوت الفلسطينيين.
يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت عشرات عمليات الهدم في منطقة "المطار"، وأخطرت بهدم عشرات المنازل في تلك المنطقة، بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".
--(بترا)
م ف/ع س
18/03/2024 15:04:58
MENAFN18032024000117011021ID1107992024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.