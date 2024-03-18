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الاحتلال يهدم منزلين ويخطر بهدم أخرى شرق أريحا

3/18/2024 2:37:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 18 آذار (بترا)- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلين وجرفت أسوارا في منطقة "المطار"، شرق مدينة أريحا.
وقال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في أريحا، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "المطار" برفقة أربع جرافات وهدمت منزلين، يعود أحدهما للشقيقين من سلوان، والآخر للمواطن من القدس، كما هدمت أسوارا لمنازل تعود لعائلتي مرة من بيت جالا، والربضي من القدس.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال وزعت إخطارات في المنطقة لعمليات هدم مستقبلية لبيوت الفلسطينيين.
يذكر أن سلطات الاحتلال نفذت عشرات عمليات الهدم في منطقة "المطار"، وأخطرت بهدم عشرات المنازل في تلك المنطقة، بحجة أنها تقع ضمن المناطق المصنفة "ج".
--(بترا)
م ف/ع س
18/03/2024 15:04:58

MENAFN18032024000117011021ID1107992024

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