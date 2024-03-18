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الحنيطي يشارك مرتبات الوحدات المشاركة بواجب إنزال المساعدات على غزة مأدبة الإفطار

3/18/2024 2:37:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- شارك رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الأحد، مرتبات الوحدات المشاركة بواجب إنزال المساعدات على قطاع غزة مأدبة الإفطار في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية/الغباوي.
والتقى اللواء الركن الحنيطي المرتبات، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا استمرار القيادة العامة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة، وتوفير كافة الإمكانات والقدرات في سبيل إيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال مأدبة الإفطار التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، استمرار القوات المسلحة بتطوير منظومة وحداتها وتعزيز قدرتها على حماية الوطن والدفاع عنه، والاهتمام بكافة الأمور المتعلقة بتطويرها وتحديثها بما يمكنها من تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.
--(بترا)
ل م/ع س/رق
18/03/2024 15:01:40

MENAFN18032024000117011021ID1107992023

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