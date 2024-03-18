النواب يُحول مُعدل الأمانة إلى إداريته ويوافق على مُعدل اتفاقية المطار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- محمود خطاطبة- قرر مجلس النواب بالأغلبية، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، بعد أن جرى مُناقشته في قراءة أولية.

كما قرر المجلس وبالأغلبية أيضًا، الموافقة على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وكانت المادة السادسة من "مُعدل الأمانة"، شهدت نقاشًا وجدلًا، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".

وأشار نواب إلى "مُشكلة" عدم الاستقرار التشريعي، لافتين إلى أنه تم تعديل قانون الأمانة قبل نحو عامين.

وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون مُعدل الأمانة إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، ولإعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين الحُكومة مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، وافق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون، بينما لم ينجح التصويت على رد "مُعدل اتفاقية المطار".

وكان مجلس النواب، صوت بالأغلبية في الجلسة السابقة، على تحويل اتفاقية "تشغيل المطار" إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، بعدما شهدت شدا وجذبا بين النواب أنفسهم، وما بين مُعارض ومؤيد لها.

وكانت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، شرعت يوم الخميس الماضي، بمُناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين الحكومة مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور الأردني.

وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، بين الحُكومة مُمثلة بوزارة النقل، وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، مع إعطائه صفة الاستعجال.

--(بترا)

م خ/م ف/ف ق

18/03/2024 14:55:45