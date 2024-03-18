أوقاف الكرك تنظم أول المجالس العلمية الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 18 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الاثنين، في مسجد المنشية الكبير أول المجالس العلمية الهاشمية تحت عنوان"كتاب رياض الصالحين للإمام النووي".
وقال مدير المديرية الدكتور عزام الشمايلة في المجلس الذي رعاه محافظ الكرك فراس أبو الغنم، إن هذه المجالس تسهم في إبراز دور العلماء في توجيه الأمة، لمعرفة أسرار ديننا الإسلامي، وبيان أحكام الشرع الحنيف، وتؤكد وسطية رسالة الإسلام والدعوة لها بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا معاصرة وبيان المنظور الإسلامي لها.
وتحدث الشمايلة عن الإمام النووي ونسبه ومولده ومنهجه العلمي وسيرته العلمية وتنقله وشيوخه، وأثره الذي وصل إلى بقاع الأرض وكتبه التي دخلت كل مسجد ومكتبة وجامعة ومدرسة.
من جهته، أوضح إمام وخطيب مسجد الحوية الدكتور سمير الكساسبة أهم الشروحات التي اهتمت بكتاب رياض الصالحين، داعيا إلى إيلائها عناية فائقة لما فيها من فوائد وحكم إسلامية مهمة.
وقال إن الإمام النووي جمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- في جميع شؤون العقيدة والحياة، ويعرضها مرتبة في أبواب وفصول، لتكون موضوعات يسهل على القارئ العودة إليها والاستفادة منها.
--(بترا)
م ع/أ ط/ف ق
18/03/2024 14:57:23
MENAFN18032024000117011021ID1107992021
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