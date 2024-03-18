أوقاف الكرك تنظم أول المجالس العلمية الهاشمية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 18 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف محافظة الكرك اليوم الاثنين، في مسجد المنشية الكبير أول المجالس العلمية الهاشمية تحت عنوان"كتاب رياض الصالحين للإمام النووي".

وقال مدير المديرية الدكتور عزام الشمايلة في المجلس الذي رعاه محافظ الكرك فراس أبو الغنم، إن هذه المجالس تسهم في إبراز دور العلماء في توجيه الأمة، لمعرفة أسرار ديننا الإسلامي، وبيان أحكام الشرع الحنيف، وتؤكد وسطية رسالة الإسلام والدعوة لها بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا معاصرة وبيان المنظور الإسلامي لها.

وتحدث الشمايلة عن الإمام النووي ونسبه ومولده ومنهجه العلمي وسيرته العلمية وتنقله وشيوخه، وأثره الذي وصل إلى بقاع الأرض وكتبه التي دخلت كل مسجد ومكتبة وجامعة ومدرسة.

من جهته، أوضح إمام وخطيب مسجد الحوية الدكتور سمير الكساسبة أهم الشروحات التي اهتمت بكتاب رياض الصالحين، داعيا إلى إيلائها عناية فائقة لما فيها من فوائد وحكم إسلامية مهمة.

وقال إن الإمام النووي جمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة المروية عن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- في جميع شؤون العقيدة والحياة، ويعرضها مرتبة في أبواب وفصول، لتكون موضوعات يسهل على القارئ العودة إليها والاستفادة منها.

--(بترا)

م ع/أ ط/ف ق

18/03/2024 14:57:23