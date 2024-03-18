بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا وتتسبب بمجاعة في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتسبب بحدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوّع الفلسطينيون".
وأضاف "هذا غير مقبول، المجاعة تستخدم سلاح حرب، إسرائيل تتسبب في المجاعة".
وأشار بوريل إلى أن قطاع غزة تحوّل إلى مكان بلا نظام مما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف، موضحا أن إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث صنيعة من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرسل الدعم الجوي بينما تنتظر المساعدات على الحدود على بُعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه المساعدات الجوية.
--(بترا)
رصد/م ح
18/03/2024 14:41:12
MENAFN18032024000117011021ID1107992020
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