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بوريل: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا وتتسبب بمجاعة في غزة

3/18/2024 2:37:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تتسبب بحدوث مجاعة في قطاع غزة وتستخدم التجويع سلاحا في الحرب.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال بوريل في افتتاح مؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية لغزة في بروكسل "في غزة لم نعد على شفا المجاعة، نحن في حالة مجاعة يعاني منها آلاف الأشخاص ولا يمكننا الوقوف متفرجين بينما يجوّع الفلسطينيون".
وأضاف "هذا غير مقبول، المجاعة تستخدم سلاح حرب، إسرائيل تتسبب في المجاعة".
وأشار بوريل إلى أن قطاع غزة تحوّل إلى مكان بلا نظام مما يضع سكانه أمام خيار المغادرة أو العنف، موضحا أن إسرائيل تخلق مجاعة في غزة وما يحدث صنيعة من يمنع دخول المساعدات إلى القطاع ومن يتحكم في الحدود.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يرسل الدعم الجوي بينما تنتظر المساعدات على الحدود على بُعد ساعة من المكان الذي تلقى فيه المساعدات الجوية.
--(بترا)
رصد/م ح
18/03/2024 14:41:12

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