الملك يحذر لدى لقائه وزير خارجية البرازيل من تداعيات استمرار الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



اللقاء ركز على تعزيز فرص التعاون الاقتصادي بين الأردن والبرازيل.

عمان 18 آذار (بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الاثنين، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.

وأكد جلالته ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بجميع الوسائل الممكنة.

وثمن جلالة الملك موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرارها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ومطالبتها المجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، فضلا عن موقفها المؤيد لحل الدولتين.

وجدد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات المتينة التي تربط الأردن والبرازيل، وأهمية البناء عليها لتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية منها.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير البرازيلي في الأردن مارسيو فاغونديس دو ناسيمنتو.

--(بترا)

اح

18/03/2024 14:50:18