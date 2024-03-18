2568 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2568 طنا، منها 1963 طن خضار، و398 طن فواكه، و206 أطنان من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والثوم 250 و500، والبطاطا بين 30 و45، والبندورة بين 6 و15، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.
--(بترا)
رح/رق
18/03/2024 14:36:35
MENAFN18032024000117011021ID1107992018
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