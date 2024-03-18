2568 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين، 2568 طنا، منها 1963 طن خضار، و398 طن فواكه، و206 أطنان من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40 و70 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35، والثوم 250 و500، والبطاطا بين 30 و45، والبندورة بين 6 و15، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 30 و50، والزهرة بين 10 و20، والليمون بين 30 و40، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

--(بترا)

رح/رق

18/03/2024 14:36:35