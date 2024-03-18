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لبنان يدعو المجتمع الدولي لاستئناف دعم الأونروا

3/18/2024 2:37:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 18 آذار(بترا)- دعا لبنان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للاضطلاع بمهامها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المستضيفة لهم.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الاثنين إنه لا بديل عن (الأونروا) التي نشأت منذ حوالي 75 عاما، ولن يكون لها داع عند تطبيق هذا الحل ونشوء الدولة الفلسطينية المستقلة التي تضمن للاجئين حقوقهم كافة، وعودتهم إلى وطنهم الأم.
وأشار البيان إلى أن (الأونروا) لديها المعرفة المتراكمة على مر السنين، والخبرات اللازمة التي تجعلها الأقدر على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وأضاف البيان نقدر مواقف الدول المانحة التي قررت استئناف مساعداتها (للأونروا) أو حتى زيادتها، داعيا الدول غير المساهمة إلى الانضمام للدول المانحة، لأن استمرار هذه المساعدات يمنح الشعب الفلسطيني أملا في البقاء، ويعيد الثقة بقدرة منظمة الأمم المتحدة على نجدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين الذين هم اليوم في أشد الحاجة لأبسط مقومات الحياة، كالماء، والطعام، والدواء".
--(بترا)
ف ج
18/03/2024 14:16:37

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