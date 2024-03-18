لبنان يدعو المجتمع الدولي لاستئناف دعم الأونروا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 18 آذار(بترا)- دعا لبنان المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للاضطلاع بمهامها الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والدول المستضيفة لهم.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم الاثنين إنه لا بديل عن (الأونروا) التي نشأت منذ حوالي 75 عاما، ولن يكون لها داع عند تطبيق هذا الحل ونشوء الدولة الفلسطينية المستقلة التي تضمن للاجئين حقوقهم كافة، وعودتهم إلى وطنهم الأم.
وأشار البيان إلى أن (الأونروا) لديها المعرفة المتراكمة على مر السنين، والخبرات اللازمة التي تجعلها الأقدر على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.
وأضاف البيان نقدر مواقف الدول المانحة التي قررت استئناف مساعداتها (للأونروا) أو حتى زيادتها، داعيا الدول غير المساهمة إلى الانضمام للدول المانحة، لأن استمرار هذه المساعدات يمنح الشعب الفلسطيني أملا في البقاء، ويعيد الثقة بقدرة منظمة الأمم المتحدة على نجدة وحماية اللاجئين الفلسطينيين الذين هم اليوم في أشد الحاجة لأبسط مقومات الحياة، كالماء، والطعام، والدواء".
--(بترا)
ف ج
18/03/2024 14:16:37
MENAFN18032024000117011021ID1107992016
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