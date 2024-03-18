النسخة الثالثة من سباق الجري 18 أيار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- حددت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين يوم 18 أيار المقبل، موعدا لإقامة النسخة الثالثة من سباق الجري لمسافة "5 كم" في متنزه الرابطة بمنطقة تركي في ناعور.
وقال نائب رئيسة الرابطة فادي زريقات إن سباق الجري من أبرز أنشطة الرابطة، كونه يمثل احتفالا وطنيا بالتزامن مع عيد الاستقلال، الذكرى الغالية على قلوب الأردنيين جميعا.
وأضاف، "نتطلع لمشاركة واسعة من الرياضيين الأردنيين ومن مختلف الجنسيات، لمشاهدة منافسة قوية في جميع فئات السباق ولجميع الأعمار"، داعيا الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأندية والهيئات الرياضية والشبابية للمشاركة في هذا الكرنفال الرياضي الكبير.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
18/03/2024 13:40:15
MENAFN18032024000117011021ID1107992015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.