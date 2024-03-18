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النسخة الثالثة من سباق الجري 18 أيار

3/18/2024 2:37:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- حددت رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين يوم 18 أيار المقبل، موعدا لإقامة النسخة الثالثة من سباق الجري لمسافة "5 كم" في متنزه الرابطة بمنطقة تركي في ناعور.
وقال نائب رئيسة الرابطة فادي زريقات إن سباق الجري من أبرز أنشطة الرابطة، كونه يمثل احتفالا وطنيا بالتزامن مع عيد الاستقلال، الذكرى الغالية على قلوب الأردنيين جميعا.
وأضاف، "نتطلع لمشاركة واسعة من الرياضيين الأردنيين ومن مختلف الجنسيات، لمشاهدة منافسة قوية في جميع فئات السباق ولجميع الأعمار"، داعيا الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والأندية والهيئات الرياضية والشبابية للمشاركة في هذا الكرنفال الرياضي الكبير.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
18/03/2024 13:40:15

MENAFN18032024000117011021ID1107992015

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