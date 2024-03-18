أونروا تنشر أرقاما عن سوء التغذية لأطفال غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية في خانيونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب استمرار الحرب على القطاع ونقص الغذاء والدواء.
وقالت المنظمة على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، إن أكثر من 10بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق بسبب الجوع والعطش ونقص مستلزمات الحياة الأساسية.
وأضافت، إن السلطات الإسرائيلية لم تسهل دخول سوى 25 بالمئة من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/اح
18/03/2024 13:06:43
MENAFN18032024000117011021ID1107992013
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