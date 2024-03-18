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أونروا تنشر أرقاما عن سوء التغذية لأطفال غزة

3/18/2024 2:37:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية في خانيونس ووسط قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب استمرار الحرب على القطاع ونقص الغذاء والدواء.
وقالت المنظمة على موقعها الرسمي اليوم الاثنين، إن أكثر من 10بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من الهزال الشديد في تلك المناطق بسبب الجوع والعطش ونقص مستلزمات الحياة الأساسية.
وأضافت، إن السلطات الإسرائيلية لم تسهل دخول سوى 25 بالمئة من المساعدات المقررة إلى شمال قطاع غزة حتى الآن.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ/اح
18/03/2024 13:06:43

MENAFN18032024000117011021ID1107992013

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