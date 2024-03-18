الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ في غرف عمليات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة اعتبارا من مساء اليوم الاثنين، للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة التي ستؤثر على المملكة واحتمالات هطول أمطار غزيرة وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة استنادا إلى تحذيرات دائرة الأرصاد الجوية.

وأكد أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وتوزيع الفرق والآليات حسب خطة الطوارئ في الميدان للتعامل مع الحالة الجوية في المملكة.

ودعا أبو عرابي المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال مع غرفة الطوارئ الرئيسة بالوزارة في حال أي طارئ على أرقام الهواتف (4641393 06) مقسم، أو (4622372 06) مباشر، فاكس (4652269 06)، أو عن طريق منصة تواصل ().

كما دعا للإبلاغ وإرسال الصور والفيديوهات عن أي حالة طارئة ناتجة عن الحالة الجوية إذا كانت تحتاج إلى تدخل غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.

--(بترا)

ن ع/اح

18/03/2024 12:56:40