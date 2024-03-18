الاحتلال يجرف 15 دونما ويقتلع 150 شجرة زيتون في بيت لحم
التاريخ
3/18/2024 2:37:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيت لحم 18 آذار(بترا)- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أرضا واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في قرية حوسان غربي مدينة بيت لحم.
وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة في بيان، إن قوات الاحتلال جرفت 15 دونما، واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، قرب المدخل الغربي لقرية حوسان باتجاه الشرق، تعود لمواطنين فلسطينيين.
وأوضح أن الهدف من تجريف الأرض هو توسيع الطريق الاستعماري والاستيطاني رقم (60) الممتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان غرب بيت لحم.
--(بترا)
م ف/ أ أ
18/03/2024 12:49:42
MENAFN18032024000117011021ID1107992011
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