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الاحتلال يجرف 15 دونما ويقتلع 150 شجرة زيتون في بيت لحم

3/18/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيت لحم 18 آذار(بترا)- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أرضا واقتلعت عشرات أشجار الزيتون، في قرية حوسان غربي مدينة بيت لحم.
وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة في بيان، إن قوات الاحتلال جرفت 15 دونما، واقتلعت 150 شجرة زيتون معمرة، قرب المدخل الغربي لقرية حوسان باتجاه الشرق، تعود لمواطنين فلسطينيين.
وأوضح أن الهدف من تجريف الأرض هو توسيع الطريق الاستعماري والاستيطاني رقم (60) الممتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان غرب بيت لحم.
--(بترا)
م ف/ أ أ
18/03/2024 12:49:42

MENAFN18032024000117011021ID1107992011

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