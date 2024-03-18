الجعافرة أميناً عاماً لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- قرر مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة تعيين الدكتور عمر جميل الجعافرة، أمينا عاما للاتحاد.
ويتخذ اتحاد غرب آسيا من الأردن مقرا رئيسا له برئاسة طارق الزعبي رئيس الاتحاد الأردني.
ويشغل "الجعافرة" حاليا منصب الأمين العام للاتحاد الأردني، وسبق له أن كان لاعبا في صفوف نادي الكرك والمنتخب الوطني.
وأعرب الدكتور الجعافرة عن شكره وتقديره إلى أسرة اتحاد غرب آسيا على هذه الثقة الكبيرة التي تعزز من طموحاته في المرحلة المقبلة، وسعيه لتطوير منظومة العمل في الاتحاد وإنجاح النشاطات والبرامج التي ينظمها.
--(بترا)
خ خ/ أ أ
18/03/2024 12:48:34
MENAFN18032024000117011021ID1107992010
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