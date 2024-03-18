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الجعافرة أميناً عاماً لاتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة

3/18/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- قرر مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة تعيين الدكتور عمر جميل الجعافرة، أمينا عاما للاتحاد.
ويتخذ اتحاد غرب آسيا من الأردن مقرا رئيسا له برئاسة طارق الزعبي رئيس الاتحاد الأردني.
ويشغل "الجعافرة" حاليا منصب الأمين العام للاتحاد الأردني، وسبق له أن كان لاعبا في صفوف نادي الكرك والمنتخب الوطني.
وأعرب الدكتور الجعافرة عن شكره وتقديره إلى أسرة اتحاد غرب آسيا على هذه الثقة الكبيرة التي تعزز من طموحاته في المرحلة المقبلة، وسعيه لتطوير منظومة العمل في الاتحاد وإنجاح النشاطات والبرامج التي ينظمها.
--(بترا)
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18/03/2024 12:48:34

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