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ورشة في الكرك عن الصحافة الإلكترونية

3/18/2024 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 18 آذار (بترا)– بدأت في جامعة مؤتة اليوم الاثنين، فعاليات ورشة تنظمها مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع الجامعة وجمعية السلم والتضامن الثقافية بعنوان"تحرير الصحافة الإلكترونية".
وتتضمن الورشة التي يشارك فيها زهاء 25 طالبا وطالبة على مدى ثلاثة أيام، موضوعات حول الإعلام الإلكتروني ومصادر الأخبار وأنواع وخصائص الصحافة الإلكترونية، وأخلاقيات العمل الصحفي، والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الصحفي.
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رائد العضايلة إن الورشة تأتي من أهمية الصحافة الإلكترونية التي باتت مصدرا مهما للمعلومات لدى الطلبة والشباب، ولا سيما في ظل منافسة وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن الورشة تهدف إلى توفير التدريب اللازم للطلبة على مفاهيم الصحافة الإلكترونية وتحرير الأخبار، والفروقات بينها وبين وسائل التواصل، ومخاطر نشر المعلومات غير الصحيحة على الإنترنت.
--(بترا)
أ ط/ ف ج
18/03/2024 12:47:27

MENAFN18032024000117011021ID1107992009

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