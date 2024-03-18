ورشة في الكرك عن الصحافة الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 18 آذار (بترا)– بدأت في جامعة مؤتة اليوم الاثنين، فعاليات ورشة تنظمها مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع الجامعة وجمعية السلم والتضامن الثقافية بعنوان"تحرير الصحافة الإلكترونية".
وتتضمن الورشة التي يشارك فيها زهاء 25 طالبا وطالبة على مدى ثلاثة أيام، موضوعات حول الإعلام الإلكتروني ومصادر الأخبار وأنواع وخصائص الصحافة الإلكترونية، وأخلاقيات العمل الصحفي، والقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الصحفي.
وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رائد العضايلة إن الورشة تأتي من أهمية الصحافة الإلكترونية التي باتت مصدرا مهما للمعلومات لدى الطلبة والشباب، ولا سيما في ظل منافسة وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن الورشة تهدف إلى توفير التدريب اللازم للطلبة على مفاهيم الصحافة الإلكترونية وتحرير الأخبار، والفروقات بينها وبين وسائل التواصل، ومخاطر نشر المعلومات غير الصحيحة على الإنترنت.
--(بترا)
أ ط/ ف ج
18/03/2024 12:47:27
MENAFN18032024000117011021ID1107992009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.