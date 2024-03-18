الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية حياة الطواقم الطبية والنازحين بمجمع الشفاء

الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية حياة الطواقم الطبية والنازحين بمجمع الشفاء
التاريخ
3/18/2024 2:37:28 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 آذار (بترا)- حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف الفلسطيني والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في قطاع غزة، بما في ذلك النازحون في مدارس الإيواء المحاصرة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن هذا يثبت مجددا أن الأولوية في الجهود الدولية والأميركية المبذولة يجب ان تتركز على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام، وهو ما يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار.
--(بترا)
م ف /اص/اح
18/03/2024 12:41:44
MENAFN18032024000117011021ID1107992008
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