الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية حياة الطواقم الطبية والنازحين بمجمع الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 آذار (بترا)- حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف الفلسطيني والمرضى والنازحين المتواجدين في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في قطاع غزة، بما في ذلك النازحون في مدارس الإيواء المحاصرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، إن هذا يثبت مجددا أن الأولوية في الجهود الدولية والأميركية المبذولة يجب ان تتركز على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل مستدام، وهو ما يتعذر تحقيقه دون وقف فوري لإطلاق النار.

--(بترا)

م ف /اص/اح

18/03/2024 12:41:44