المنتخب الأولمبي لكرة القدم يبدأ تدريباته في السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- وصل المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، مساء أمس إلى السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 آذار الحالي في مدينة الإحساء.

ويبدأ المنتخب اليوم تدريباته في السعودية، استعدادا لبدء منافسات بطولة غرب أسيا.

وتأتي مشاركة منتخبنا في هذه البطولة استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 التي تقام في قطر الشهر المقبل.

ويفتتح المنتخب مشواره ببطولة غرب أسيا بمواجهة نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتشهد بطولة غرب آسيا الخامسة مشاركة 8 منتخبات (كوريا الجنوبية، استراليا، مصر، تايلند، العراق، الإمارات، الأردن، السعودية) حيث تم توزيعهم على أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة.

وحسب نظام البطولة، يشارك كل منتخب في ثلاث مباريات، حيث ينتقل الفائز من المواجهة الأولى إلى الدور نصف النهائي، ثم المباراة النهائية، فيما يلعب الفريق الخاسر مواجهات أخرى لتحديد باقي المراكز.

في المقابل، استدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، الحارس مراد الفالوجي، ليعوض احتجاب زميله أحمد الجعيدي عن اللقاء الأول أمام السعودية، حيث يتواجد رفقة النشامى لمواجهة باكستان، على أن يعود للالتحاق بالمنتخب في الإحساء بعد خوض المباراة في إسلام أباد.

وباتت قائمة المنتخب تضم 27 لاعبا: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، مهند أبو طه، ومراد الفالوجي.

وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.

وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان وحتى 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

--(بترا)

خ خ /اص / س س

18/03/2024 12:20:21