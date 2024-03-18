المنتخب الأولمبي لكرة القدم يبدأ تدريباته في السعودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- وصل المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، مساء أمس إلى السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الخامسة، والتي تقام خلال الفترة من 20 حتى 26 آذار الحالي في مدينة الإحساء.
ويبدأ المنتخب اليوم تدريباته في السعودية، استعدادا لبدء منافسات بطولة غرب أسيا.
وتأتي مشاركة منتخبنا في هذه البطولة استعدادا لخوض النهائيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 التي تقام في قطر الشهر المقبل.
ويفتتح المنتخب مشواره ببطولة غرب أسيا بمواجهة نظيره السعودي عند الحادية عشرة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتشهد بطولة غرب آسيا الخامسة مشاركة 8 منتخبات (كوريا الجنوبية، استراليا، مصر، تايلند، العراق، الإمارات، الأردن، السعودية) حيث تم توزيعهم على أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة.
وحسب نظام البطولة، يشارك كل منتخب في ثلاث مباريات، حيث ينتقل الفائز من المواجهة الأولى إلى الدور نصف النهائي، ثم المباراة النهائية، فيما يلعب الفريق الخاسر مواجهات أخرى لتحديد باقي المراكز.
في المقابل، استدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب عبدالله أبو زمع، الحارس مراد الفالوجي، ليعوض احتجاب زميله أحمد الجعيدي عن اللقاء الأول أمام السعودية، حيث يتواجد رفقة النشامى لمواجهة باكستان، على أن يعود للالتحاق بالمنتخب في الإحساء بعد خوض المباراة في إسلام أباد.
وباتت قائمة المنتخب تضم 27 لاعبا: أحمد الجعيدي، أنطون عوض، أسامة الكواملة، دانيال عفانة، ليث أبو رحال، عرفات الحاج، فيصل أبو شنب، بهاء الشملتي، يوسف حسان، محمد أبو النادي، محمد كحلان، عون المحارمة، بشار الذيابات، عمر صلاح، محمد أبو طه، أحمد السلمان، علي العزايزة، عارف الحاج، سيف بشابشة، سيف درويش، وسيم الريالات، عامر جاموس، رزق بني هاني، مالك علان، بكر كلبونة، مهند أبو طه، ومراد الفالوجي.
وكانت قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر المستضيف وأستراليا وإندونيسيا.
وتقام نهائيات كأس آسيا ت 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان وحتى 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
--(بترا)
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18/03/2024 12:20:21
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