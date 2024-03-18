اتفاقية تعاون بين مستشفى المقاصد الخيرية وجامعة الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- وقع مستشفى المقاصد الخيرية اتفاقية تعاون مع جامعة الشرق الأوسط، يتم بموجبها تدريب طلبة تخصص الصيدلة بعد إنهاء 100 ساعة دراسية على الأقل.

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد الطلبة حتى يصبحوا ممارسين أكفاء يقدمون رعاية عالية الجودة لمرضاهم، من خلال المزج بين تعليمات الفصول الدراسية والخبرة السريرية العملية.

ووقع الاتفاقية عن المستشفى مديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، بحضور رئيس وحدة الجودة الدكتور إياد المهيرات، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة نهى نوفل، وعن الجامعة عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور أمجد أبو ارميله، بحضور رئيسة قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية الدكتورة وجدان الشروخ، ومساعد العميد لشؤون التدريب الأستاذ محمد الخاروف.

وأكد الدكتور بني نصر، أن هذه الشراكة ستمكن الطلبة من الوصول إلى موارد لا تقدر بثمن، بما في ذلك خوضهم مسارات تدريبية مع كبار الخبراء والمتخصصين ممن يضمهم المستشفى، ما يدفع المساعي البحثية وحدود المعرفة.

وقال الدكتور أبو ارميله، إن الجامعة تنظر لمثل هذه الشراكات على أنها فعّالة في تشكيل مستقبل التعليم الأمثل، والرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز الصالح العام، وهو ما يلتقي مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى بناء العقول النيّرة.

--(بترا)

وهـ/أ م / س س

18/03/2024 12:17:19