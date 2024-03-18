اتفاقية تعاون بين مستشفى المقاصد الخيرية وجامعة الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)- وقع مستشفى المقاصد الخيرية اتفاقية تعاون مع جامعة الشرق الأوسط، يتم بموجبها تدريب طلبة تخصص الصيدلة بعد إنهاء 100 ساعة دراسية على الأقل.
وتهدف الاتفاقية إلى إعداد الطلبة حتى يصبحوا ممارسين أكفاء يقدمون رعاية عالية الجودة لمرضاهم، من خلال المزج بين تعليمات الفصول الدراسية والخبرة السريرية العملية.
ووقع الاتفاقية عن المستشفى مديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، بحضور رئيس وحدة الجودة الدكتور إياد المهيرات، ورئيس قسم الصيدلة الدكتورة نهى نوفل، وعن الجامعة عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور أمجد أبو ارميله، بحضور رئيسة قسم علم الأدوية والصيدلة السريرية الدكتورة وجدان الشروخ، ومساعد العميد لشؤون التدريب الأستاذ محمد الخاروف.
وأكد الدكتور بني نصر، أن هذه الشراكة ستمكن الطلبة من الوصول إلى موارد لا تقدر بثمن، بما في ذلك خوضهم مسارات تدريبية مع كبار الخبراء والمتخصصين ممن يضمهم المستشفى، ما يدفع المساعي البحثية وحدود المعرفة.
وقال الدكتور أبو ارميله، إن الجامعة تنظر لمثل هذه الشراكات على أنها فعّالة في تشكيل مستقبل التعليم الأمثل، والرعاية الصحية المتقدمة وتعزيز الصالح العام، وهو ما يلتقي مع استراتيجية الجامعة الرامية إلى بناء العقول النيّرة.
--(بترا)
وهـ/أ م / س س
18/03/2024 12:17:19
MENAFN18032024000117011021ID1107992003
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