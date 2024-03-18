منتخب الشباب يلتقي نظيره السوري غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)-يلتقي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، نظيره السوري وديا عند الساعة الـ 11 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب جاوا في عمان.

وتأتي هذه المباراة الودية في إطار المعسكر التدريبي الذي بدأه المنتخب اليوم في عمان ويستمر حتى يوم 25 الحالي، ويتخلله أيضا مباراتين وديتين أخريين أمام المنتخب السوري أيضا والمنتخب الياباني يومي 21 و25 الشهر الحالي على نفس الملعب.

ويأتي هذا المعسكر لمنتخب الشباب في إطار التحضيرات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة خلال أيلول المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الشباب: سلامة سلمان، عبد الله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبد الله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نثانيال المومني، وأنس الخب.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

18/03/2024 12:15:07