منتخب الشباب يلتقي نظيره السوري غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 آذار (بترا)-يلتقي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم، نظيره السوري وديا عند الساعة الـ 11 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب جاوا في عمان.
وتأتي هذه المباراة الودية في إطار المعسكر التدريبي الذي بدأه المنتخب اليوم في عمان ويستمر حتى يوم 25 الحالي، ويتخلله أيضا مباراتين وديتين أخريين أمام المنتخب السوري أيضا والمنتخب الياباني يومي 21 و25 الشهر الحالي على نفس الملعب.
ويأتي هذا المعسكر لمنتخب الشباب في إطار التحضيرات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المقررة خلال أيلول المقبل.
وتضم قائمة المنتخب الشباب: سلامة سلمان، عبد الله الشقران، محمد الطرايرة، إبراهيم صبرة، أيهم السمامرة، صالح فريج، عبد الرحمن الخضور، أحمد خالد، عبد الله المنايصة، عمر خضر، عودة الفاخوري، مؤمن الساكت، محمد أبو السكر، يوسف قشة، محمود ذيب، عدنان نوفل، ينال المحمود، محمد أحمد، أمين أبو خليفة، يوسف المقابلة، عز الدين أبو السعود، نثانيال المومني، وأنس الخب.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
18/03/2024 12:15:07
MENAFN18032024000117011021ID1107992002
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