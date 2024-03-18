استشهاد 168من العاملين بـالأونروا بقطاع غزة منذ بدء العدوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 آذار(بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن العدد الإجمالي للعاملين في الأونروا الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي بلغ 168.

وأضافت الوكالة في بيان اليوم الاثنين ، أن "الأونروا" لن تكون كما كانت بدونهم وان عمال الإغاثة يجب ان يكون محميين بموجب القانون الدولي الإنساني وأن لا يتم استهدافهم، فهم ليسوا هدفا.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

18/03/2024 12:10:42