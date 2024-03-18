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استشهاد 168من العاملين بـالأونروا بقطاع غزة منذ بدء العدوان

3/18/2024 2:37:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 18 آذار(بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن العدد الإجمالي للعاملين في الأونروا الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي بلغ 168.
وأضافت الوكالة في بيان اليوم الاثنين ، أن "الأونروا" لن تكون كما كانت بدونهم وان عمال الإغاثة يجب ان يكون محميين بموجب القانون الدولي الإنساني وأن لا يتم استهدافهم، فهم ليسوا هدفا.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
18/03/2024 12:10:42

MENAFN18032024000117011021ID1107992001

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