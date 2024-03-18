استشهاد 168من العاملين بـالأونروا بقطاع غزة منذ بدء العدوان

استشهاد 168من العاملين بـالأونروا بقطاع غزة منذ بدء العدوان
التاريخ
3/18/2024 2:37:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 آذار(بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن العدد الإجمالي للعاملين في الأونروا الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي بلغ 168.
وأضافت الوكالة في بيان اليوم الاثنين ، أن "الأونروا" لن تكون كما كانت بدونهم وان عمال الإغاثة يجب ان يكون محميين بموجب القانون الدولي الإنساني وأن لا يتم استهدافهم، فهم ليسوا هدفا.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
18/03/2024 12:10:42
MENAFN18032024000117011021ID1107992001
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