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انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة خلال كانون الثاني

3/18/2024 2:37:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 آذار (بترا)- انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 8.7 بالمئة، ليصل إلى 718 ألف متر مربع، مقارنة مع 786 ألف متر مربع للشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 1818 رخصة خلال شهر كانون الثاني من هذا العام، مقارنة مع 2126 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14.5 بالمئة.
وبلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني لهذا العام، نحو 591 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 704 ألف متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.1 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 127.1 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو81.7 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 55.6 بالمئة.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، ما نسبته 82.3 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة و 17.7 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 73.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.1 بالمئة، عن الفترة نفسها من عام 2023، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 18.9 بالمئة، بانخفاض نسبته 36.1 بالمئة عن الفترة المماثلة من عام 2023، وإقليم الجنوب ما نسبته 7.3 بالمئة، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة عن عام 2023.
وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة الطفيلة أعلى نسبة إذ بلغت 17.5 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.099 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.1 بالمئة وبمساحة مقدارها 0.018 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 67.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني 2024، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 32.7 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 483 ألف متر مربع، مقابل نحو 508 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض نسبته 4.9 بالمئة.
--(بترا)
و ر/أ م / س س
18/03/2024 12:06:34

MENAFN18032024000117011021ID1107992000

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