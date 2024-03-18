81 شهيدا بـ8 مجازر يرتكبها الاحتلال خلال يوم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 آذار(بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و 116 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 164 على قطاع غزة، الى انه لايزال الكثير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31726 شهيد و 73792 مصابا منذ السابع منتشرين الأول الماضي.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

18/03/2024 12:03:02