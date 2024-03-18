81 شهيدا بـ8 مجازر يرتكبها الاحتلال خلال يوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 آذار(بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و 116 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 164 على قطاع غزة، الى انه لايزال الكثير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31726 شهيد و 73792 مصابا منذ السابع منتشرين الأول الماضي.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
18/03/2024 12:03:02
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